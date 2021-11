'Mami, me pasan cosas horribles', escribe niña víctima de bullying a su madre

Agencias

Argentina.- La violencia sigue siendo una constante en las escuelas, los niños afectados pueden generar traumas que les duren toda la vida si no son atendidos correctamente y quizá la parte más difícil sea contarles a los padres cuando se sufre bullying.

En redes sociales fue difundida la desgarradora carta de una niña víctima de acoso escolar donde le confiesa todo a su mamá.

"Te escribí unas cosas que no me animaba contarte”, le comentaba la hija de Barbara al entregarle la carta.

La niña, de solo 12 años y originaria de Argentina, era víctima de bullying en su escuela de la capital.

"Mami, te estoy haciendo esta carta porque me están pasando cosas horribles. No paro de temblar y no puedo respirar. Te juro que nunca odié tanto a estas personas. Mamá, por favor tenés que hacer algo. Ma, siento que me voy a morir”, dice la carta.

Barbara compartió la historia en sus cuentas de redes sociales, lugar donde también agrega que desde hace varios meses veía que su hija no estaba bien, que sufría constantes ataques de pánico y lloraba con mucha frecuencia.

La niña, cuyo nombre no fue revelado, contaba también en su carta que en varios rincones de la escuela le dejaban mensajes intimidantes y era insultada por varios compañeros.

Pero la situación no paraba ahí, los propios padres de familia conspiraban contra Barbara y su hija para excluirlos de eventos organizados en la escuela como excursiones.

Ahora se sabe que la niña ya no va más a esa escuela y se encuentra en terapia psicológica para superar el momento.