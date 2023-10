Mantiene Chicago a migrantes en aeropuertos

Chicago.- Oculto detrás de una pesada cortina negra en uno de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos se encuentra la inquietante respuesta de Chicago al creciente número de solicitantes de asilo que llegan en avión.

Cientos de migrantes, desde bebés hasta ancianos, viven dentro de un centro de autobuses en el Terminal 1 del Aeropuerto Internacional O'Hare. Duermen en colchonetas de cartón en el suelo y comparten baños del aeropuerto. Una empresa privada monitorea sus movimientos.

Al igual que Nueva York y otras ciudades, Chicago ha tenido dificultades para alojar a los solicitantes de asilo, trasladando lentamente a las personas desde espacios temporales hacia refugios y, en un futuro cercano, tiendas de campaña. Sin embargo, el uso de los aeropuertos en Chicago es inusual, ya que ha sido rechazado en otros lugares, y destaca la respuesta caótica de la ciudad a la crisis. Esta práctica también ha suscitado preocupaciones sobre la seguridad y el trato a las personas que huyen de la violencia y la pobreza.

"Se suponía que iba a ser un lugar de paso", dijo Vianney Marzullo, una de las pocas voluntarias en O'Hare.

"Es muy preocupante. No es solo un tema de seguridad, sino también de salud pública".

Algunos migrantes permanecen en O'Hare durante semanas y luego son trasladados a comisarías de Policía o logran ingresar a los pocos refugios disponibles. En cuestión de semanas, Chicago planea implementar tiendas de campaña con acondicionamiento para el invierno, algo que Nueva York ya ha hecho.

Hasta 500 personas han vivido en O'Hare simultáneamente en un espacio mucho más pequeño que una manzana de la ciudad, oculto tras una cortina asegurada con grapas. Sus movimientos son supervisados por una empresa privada cuyo personal controla quién entra y sale de la cortina.

Las enfermedades se propagan rápidamente. La empresa de personal proporciona atención médica limitada y llama a ambulancias. Un equipo voluntario de médicos visitó una vez durante el verano y sus suministros se agotaron.

Chicago ofrece comidas, pero solo en horarios específicos y muchos alimentos son desconocidos para los recién llegados. Mientras que los migrantes más cerca del núcleo de la ciudad tienen acceso a una sólida red de voluntarios, las donaciones de alimentos y ropa en O'Hare son limitadas debido a preocupaciones de seguridad en el aeropuerto.

La mayoría de los 14 mil migrantes que han llegado a Chicago durante el último año provienen de Texas, en gran parte bajo la dirección del Gobernador republicano Greg Abbott.

A medida que llegaban más migrantes, los servicios existentes de la ciudad se veían sobrecargados. Los funcionarios luchaban por encontrar soluciones de vivienda a largo plazo, al mismo tiempo que afirmaban que la ciudad necesitaba más ayuda de los Gobiernos estatales y federales. Brandon Johnson asumió el cargo en mayo y ha propuesto el uso de tiendas de campaña.

Muchos migrantes provienen de Venezuela, donde una crisis política, social y económica en la última década ha sumido a millones de personas en la pobreza. Al menos 7.3 millones han abandonado el país, muchos arriesgándose en una ruta a menudo peligrosa hacia Estados Unidos.

Maria Daniela Sanchez Valera, de 26 años, quien cruzó el peligroso y selvático Tapón del Darién en Panamá con su hija de 2 años, llegó a O'Hare hace días. Huyó de su Venezuela natal hace cinco años hacia Perú, donde nació su hija. Después de que el padre de su hija fue asesinado, se fue.

"Venimos aquí con la intención de trabajar, no con la intención de que nos den todo", dijo. Un reciente plan de la Administración Biden para ofrecer estatus legal temporal y la posibilidad de trabajar a los venezolanos no se aplica a ella porque llegó después de la fecha límite.

Ella intenta mantener entretenida a su hija con paseos por el terminal. En un día reciente, un miembro del personal le dijo a Valera que hiciera que su hija dejara de correr o las echarían. La empresa, Favorite Healthcare Staffing, dijo que sus empleados tratan a los recién llegados con respeto y que investigarían más a fondo.

Valera dijo que quería tomar un tren desde el aeropuerto, pero no tenía los aproximadamente 5 dólares de tarifa del metro.

"Hay muchas personas que han logrado salir y dicen que en los vertederos se pueden encontrar buenas ropas para los niños", agregó.

Chicago comenzó a utilizar los dos aeropuertos internacionales de la ciudad como refugios temporales a medida que aumentaba el número de migrantes que llegaban en avión. Casi 3 mil personas que han llegado en avión desde junio han buscado refugio.

Un puñado de ellos vive en el Aeropuerto Internacional Midway. Cuando necesitan ropa o servicios, caminan 3 kilómetros hasta una comisaría de Policía, según dicen los voluntarios.

En O'Hare, los migrantes se han dispersado más allá de la cortina en busca de más espacio, durmiendo junto a las ventanas. Los viajeros con maletas y el personal de las aerolíneas que toman autobuses pasan velozmente, algunos deteniéndose para tomar fotos.

Los funcionarios de Chicago reconocen que utilizar O'Hare no es ideal, pero afirman que no tienen otras opciones ante la crisis que heredaron.

Cristina Pacione-Zayas, primera subdirectora de personal, dijo que Chicago está aumentando gradualmente su capacidad para albergar a las personas. La ciudad ha añadido 15 refugios desde mayo y ha reubicado a aproximadamente 3 mil personas. Sirven 190 mil comidas semanalmente y colaboran con grupos para la atención médica, pero todavía dependen en gran medida de los voluntarios para cubrir las brechas.

"¿Es perfecto? No. Pero lo que hemos hecho es mantenernos fieles a nuestros valores para garantizar que cumplimos con la operativización de una ciudad santuario", dijo.

"Seguiremos trabajando en ello, pero estamos manteniendo la línea".

Otras ciudades se oponen a utilizar los aeropuertos.

En el Aeropuerto Internacional Logan de Boston, a los migrantes que llegan durante la noche se les proporcionan camas temporales durante unas horas antes de ser enviados a otro lugar. Jennifer Mehigan, portavoz de Massport, dijo que Logan "no es el lugar adecuado" para quedarse.

Cuando surgieron informes sobre un posible plan federal para utilizar el Aeropuerto Internacional de Atlantic City en Nueva Jersey como refugio, los funcionarios electos criticaron duramente la idea.

"Es una solución tan absurda para los problemas que tenemos", dijo Dennis Levinson, el Ejecutivo del Condado de Atlantic.

"¿Quién va a proteger a estas personas? ¿Quién va a alimentarlas? ¿Quién las educará? Realmente no tenemos ninguna infraestructura para cuidar de ellas".

Jhonatan Gelvez, un colombiano de 21 años, no planeaba quedarse mucho tiempo en O'Hare, ya que tiene un amigo en Chicago. Se emocionó al hablar de estar separado de su prometida en su camino hacia Estados Unidos. Entre sus escasas pertenencias se encontraba un collar plateado en forma de ancla que ella le regaló.

"Con solo llegar aquí, siento paz", dijo.

"Es un país con muchas oportunidades... Estoy muy agradecido".

Yoli Córdova, de 42 años, llegó a O'Hare hace días. Dejó Venezuela debido a la discriminación que sufrió por su orientación sexual. Lloró al expresar alivio por haberse ido, pero seguía preocupada por sus hijas en Venezuela.

"No sé si me van a ayudar aquí", dijo Córdova. "Realmente no sé qué hacer ni a dónde ir".