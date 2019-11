Marca Cataluña elección española

Madrid, Esp.- Los españoles acuden hoy a las urnas en las cuartas elecciones generales en cuatro años y las segundas en 2019, en un nuevo intento de salir del bloqueo político y en el marco del independentismo en Cataluña.

En las últimas semanas, las protestas separatistas en la región catalana estallaron luego de la condena a líderes del procés, lo que llevó tensión a las campañas electorales.

Durante el llamado "día de reflexión", en el que según la ley no se puede hacer ningún acto ni declaración que suponga propaganda política, miles de personas se concentraron en el centro de la capital de Cataluña en apoyo al separatismo.

Unos 7 mil participantes, convocados por la plataforma catalana Tsunami Democràtic, asistieron a la actuación de una veintena de grupos musicales sin reportarse incidentes.

Otra manifestación, convocada por CDR, intentó llegar a la Jefatura Superior de Policía de Cataluña; sin embargo, los Mossos d'Esquadra y el Cuerpo Nacional de Policía blindaron la zona.

A las elecciones de hoy, cerca de 37 millones de personas fueron convocadas para votar nuevamente tras los comicios del pasado abril, de los que salió un parlamento fragmentado en cinco grandes grupos que no consiguieron llegar a un acuerdo para gobernar.

Los electores podrán elegir entre múltiples candidaturas, aunque las que tienen más opciones son el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el Partido Popular (PP), Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox, a los que se suman los partidos nacionalistas y regionalistas y una nueva formación de izquierda, Más País, surgida de disensiones en Podemos.

Aunque en España está prohibido publicar sondeos desde el pasado lunes, de forma no oficial se siguen haciendo encuestas y las últimas indican una subida de hasta del 15 por ciento de la ultraderecha (Vox), mientras que el PSOE, ganador de las elecciones del pasado abril con 123 diputados de los 350 de la Cámara, igualaría los resultados o podría incluso perder escaños.

En total, se elegirán 350 diputados, y para gobernar con mayoría absoluta se necesitan 176 escaños. Además, 208 senadores serán escogidos.

Después de las elecciones, los diputados votarán al candidato a Presidente del Gobierno.

De acuerdo con las últimas encuestas, el PSOE, encabezado por el Presidente en funciones Pedro Sánchez, resistirá ante una derecha que no suma mayoría, pero requerirá un pacto de izquierdas o la abstención del PP para retener el poder.

En tanto, tras una campaña donde han estado muy presentes las actuaciones de grupos radicales independentistas en Cataluña, el Ministro español de Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró ayer que se han tomado todas las medidas necesarias para resguardar la seguridad.

Alrededor de 93 mil agentes integran el operativo en toda España, con elementos de la Policía Nacional, Guardia Civil, integrantes de las regiones de Cataluña y País Vasco y las fuerzas de seguridad locales.

En la región catalana las autoridades activaron ayer un centro de cooperación operativa para garantizar el orden, en su mayor dispositivo electoral ante del clima de protestas.

Además de la seguridad física, el dispositivo puesto en marcha por el Gobierno abarca la ciberseguridad, para proteger el proceso electoral y a los ciudadanos frente a potenciales amenazas en la red y la desinformación.