Marca economía futuro de Trump

Washington DC, EU.- A un año de la elección presidencial de 2020, Donald Trump enfrenta un accidentado camino a la reelección buscando ahuyentar el espectro de un juicio político pero aún más importante: lograr resolver el enigma la relativa estabilidad económica se traduzca en votos.

A pesar de una tasa de aprobación de alrededor de 40 por ciento, según el sitio Five Thirty Eight, Trump abandera una economía con tasas de desempleo no vistas desde 1969 y que a pesar de la guerra comercial frente a China espera un crecimiento superior al de otras economías desarrolladas.

Tradicionalmente, una buena economía garantizaría la reelección pero según los sondeos, el relativo buen ánimo económico entre los estadounidenses no se traduce en apoyo al Mandatario.

"La economía actual y fuerte no está ayudando a Trump tanto como a los presidentes anteriores", dijo a REFORMA Andy Smith, director del centro de encuestas de la Universidad de New Hampshire en Durham. "¡Y no sabemos qué tan fuerte será la economía el próximo año!".

De acuerdo con la línea de tiempo de la encuestadora Gallup, 65 por ciento de los estadounidenses sienten que hoy es un buen momento para buscar un buen empleo, uno de los números más altos en casi 20 años y que debería de garantizar la reelección de Trump en el 2020.