Marchan en Bolivia por pederastia en Iglesia católica

Cochabamba, Bolivia.- Cientos de personas marcharon este jueves en tres de las más importantes ciudades de Bolivia para protestar por casos de pederastia de sacerdotes católicos ocurridos en décadas pasadas, pero que recién salen a la luz pública.

Protestaron en las ciudades de La Paz, Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este), las más pobladas del país, con pancartas y gritos para pedir justicia para las víctimas.

En Cochabamba, activistas y miembros de organizaciones de derechos humanos marcharon con mensajes en pancartas que clamaban por "Justicia, Justicia", o "Seremos el infierno de los pederastas".

Judith Terrazas, madre de familia, denunció a la AFP en la marcha que "hay violadores, encubridores, cómplices ¿de qué institución estamos hablando?".

El país está sacudido por las revelaciones de la prensa sobre los abusos cometidos desde la década de 1970 por el fallecido sacerdote jesuita español Alfonso 'Pica' Pedrajas contra más de 80 menores.

La fiscalía también recibió al menos nueve denuncias contra sacerdotes católicos.

En La Paz, los manifestantes caminaron por el centro de la ciudad, con el lema: "No, no, no, no me da la gana, perdonar a los violadores, por usar solo una sotana".

Este jueves, la Compañía de Jesús (CJ), la más afectada por las denuncias, informó que una nueva víctima denunció a otro sacerdote, ya fallecido, en la fiscalía de Cochabamba.

"En este caso, el denunciado es el jesuita Jorge Vila Despujol, fallecido en Barcelona en 2012, quien habría realizado toques impúdicos a la persona denunciante cuando tenía 13 años, al principio de la década de los 90", dijo la CJ en un comunicado.

El caso de Vila se suma a otros que ya están en manos de la fiscalía, como el de Pedrajas, Luis María Roma, Alejandro Mestre y Antonio 'Tuco' Gausset, todos sacerdotes españoles fallecidos.

La Conferencia Episcopal de Bolivia reconoció en un comunicado que "en lugar de darles la protección y el cuidado que merecían, se encontraron con una Iglesia sorda a sus sufrimientos".