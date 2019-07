Marchan en GB contra Brexit y Johnson

Londres.- Miles de manifestantes tomaron las calles de Londres para marchar contra la salida del Reino Unido de la Unión Europea, conocido como Brexit, y contra el candidato Boris Johnson, quien lidera las encuestas para suceder a Theresa May como Primer Ministro.

La llamada "Marcha por el Cambio" avanzó por el centro de la ciudad hacia el Palacio de Westminster utilizando pancartas con la leyenda "No a Boris, Sí a Europa", debido a que el ex Canciller se ha mostrado dispuesto a una salida dura del bloque.

Los manifestantes aseguran que la llegada de Johnson a Downing Street pondrá en peligro al país.

"Esto se siente como una campaña de permanencia", dijo Jackie, una manifestante de 40 años.

"Y definitivamente somos seguidores y queremos detener el Brexit, pero debería haber una campaña neutral para un segundo referéndum".

Por otra parte, los ciudadanos han criticado los comentarios sexistas, homófobos, racistas y clasistas del candidato, quien también asegura que bajo su mandato producirá el próximo 31 de octubre, con o sin acuerdo, una ruptura con la Unión Europea.