'Me están pasando cosas horribles' escribe niña a su madre

Argentina.- Los padres de familia confían ciegamente en que sus hijos estarán protegidos dentro de las aulas escolares. Aprender, jugar o leer, son las actividades relacionadas con los niños al compartir tiempo con sus compañeros en la escuela, sin embargo, el “bullying” es un peligro del que ningún estudiante esta exento.

Ese fue el caso de una niña de 12 años nacida en Córdoba, Argentina. Su historia comenzó a difundirse a través de redes sociales, donde se mostró una carta que le escribió a su madre tras sufrir de acoso escolar.

Mami, te estoy haciendo esta carta porque me están pasando cosas horribles. Porque no paro de temblar y no puedo respirar”, escribió la menor, cansada de la situación.

Mostrando confianza hacia su madre y demostrando que esta harta de la situación, la alternativa de la pequeña fue escribir su dolorosa actualidad, con la intención de que alguien pudiera ayudarla.

Te juro que nunca odie tanto a estas personas. Mamá, por favor, tienes que hacer algo. Siento que me voy a morir, ayúdame por favor”, añadió.

Los usuarios que leyeron la carta mostraron su apoyo hacia la víctima de acoso, reconociendo la valentía que tuvo de expresarse y reprobando las acciones de padres y maestros por no estar al pendiente de lo acontecido.

A pesar de que los comentarios sobre el acoso escolar radican en que siempre ha existido y en que los niños deben aprender a defenderse, ya se han registrado casos de bullying que terminan en tragedias por la falta de atención de los tutores.

Además, una etapa clave para el desarrollo de una persona es la infancia, lo experimentado y aprendido durante esa edad queda marcado a lo largo de la vida, positiva y negativamente.