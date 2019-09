Me están robando mi futuro: Thunberg

Naciones Unidas.- La activista sueca Greta Thunberg, líder del movimiento juvenil contra la crisis climática, acusó este lunes a los jefes de Estado y de Gobierno de no hacer lo suficiente para revertir la crisis climática.

"Ustedes me están robando mi futuro, ¿cómo se atreven?" les dijo a los líderes mundiales, según ONU Noticias.

La joven de 16 años les avisó de que los jóvenes van a empezar el cambio.

"Aquí y ahora es donde damos un paso adelante, el cambio viene, les guste o no", dijo Greta en el comienzo de la Cumbre de Acción Climática que se celebra este lunes en la sede de Naciones Unidas.

"Se están muriendo los ecosistemas, estamos a las puertas de una destrucción" masiva, agregó Thunberg que acusó a los líderes mundiales de mirar para otro lado o pensar únicamente en el dinero.

En tanto, el jefe de la ONU, António Guterres, abrió hoy la Cumbre de Acción Climática con un mensaje de urgencia, pero también de esperanza.

"Nos estamos quedando sin tiempo, pero aún no es demasiado tarde", aseguró.