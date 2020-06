Me vería con Maduro solo para pactar su salida: Trump

Washington DC, Estados Unidos (22 junio 2020).- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que sólo se reuniría con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, para conversar sobre la "salida pacífica del poder" del mandatario del país caribeño.

Los comentarios del Ejecutivo de la Unión Americana se presentaron tras haber afirmado -durante una entrevista que fue publicada el domingo- que estaría abierto a sostener un encuentro con el chavista.

"Al contrario que la izquierda radical, yo SIEMPRE estaré en contra del socialismo y con el pueblo de Venezuela. ¡Mi Gobierno siempre ha estado del lado de la LIBERTAD y contra el régimen opresor de Maduro! ¡Sólo me reuniría con Maduro para abordar un tema: una salida pacífica del poder!", escribió Trump en su cuenta de Twitter.

No obstante, el diario digital Axios, con el que el gobernante norteamericano habló, dio a conocer un segmento de la conversación en el que Trump se dijo dispuesto a reunirse con Maduro, posibilidad que antes había barajado en 2018, cuando participó en la Asamblea General de la ONU.

"Quizá sí pensaría en ello. A Maduro le gustaría reunirse. Y yo nunca me opongo a reunirme, muy pocas veces me opongo", respondió el jefe de Estado ante los cuestionamientos sobre el tema.

"Siempre digo que se pierde muy poco con las reuniones. Pero por ahora, les he dicho que no", agregó el mandatario en referencia a supuestos esfuerzos del régimen madurista por concertar una cita.

Por otro lado, cuando se le preguntó sobre si estaba arrepentido de respaldar al líder opositor Juan Guaidó como Presidente interino de Venezuela, Trump respondió que "no particularmente" y expuso que pudo "haber vivido con ello o sin ello, pero estaba muy firmemente en contra" de la situación en el país latinoamericano.

"A Guaidó lo eligieron. Yo creo que no estaba necesariamente a favor: a alguna gente le gustaba, a otra gente no. A mí me parecía bien. No creo que fuera muy significativo en ningún sentido", enunció.

Dicha interrogación -que se formuló al Presidente de EU en la entrevista que tuvo lugar el viernes pasado- se debió a las afirmaciones de su ex asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, quien contó en su libro que el jefe de la Casa Blanca habría considerado retirar su apoyo a Guaidó luego de conocerlo.

Según narró Bolton, a Trump no le sentó bien que el titular de la Asamblea Nacional venezolana proyectara una imagen de "niño" frente a la "dureza" de Maduro.