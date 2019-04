Médico engañó a embarazadas; les entregó la misma ecografía

Ciudad de México.- Una usuaria denunció en Facebook, que el médico que atendió su embarazo hace dos años, le entregó la misma ecografía 3D a otra paciente, y al investigar se descubrió que había hecho exactamente lo mismo, con al menos una decena de mujeres.

Así es como Belén Aguilera Opazo contó que descubrió el engañó:









Hace un par de días por Facebook encontré una ecografía, me pareció muy conocida, la comparé con la eco de mi hija y son las mismas, los mismos detalles, todo, la del otro bebé era de hace seis años y mi hija tiene un año 10 meses”.

En la publicación detalló que al hablarlo con sus familiares se enteró de que había otra persona con la misma ecografía, pero de hace siete años. Como era obvio, la mujer enfureció al saber que vivió engañada todo este tiempo…y que por ahí debe haber otras mamás en la misma situación.

Estoy completamente indignada, ser capaz de jugar de esa forma con los sentimientos de alguien, ilusionar a familias, y como puede ser que entregue ecografías que son privadas a otras personas, no me quiero ni imaginar cómo va a estar la mamá de ese bebé cuando sepa que repartieron quizás a cuantas más la ecografía de su hijo”.

Finalmente pidió ayuda a las usuarias para evitar que otras mamás pasen por la misma situación.

Tengo rabia y pena, lo que más espera uno cuando está embarazada es ver la carita de su bebé, no saben todas las veces que vi esa eco pensando que era mi hija, compartiéndola en redes sociales. Espero poder hacer algo después de enterarme de esto, y si no puedo hacerlo, espero que algunas de las mujeres que se atienden con él, lo lean, para que no les pase lo que nos pasó a nosotras”.

En respuesta, el médico ginécologo y obstetra, Eduardo Oliva Andaur explicó la razón por la que entregó la misma ecografía a tantas mujeres.

El procedimiento realizado a cada una de las pacientes, corresponde a ecografías de dos dimensiones (2D) cuyo objetivo es realizar un análisis intrauterino y de diagnóstico en caso de una eventual situación médica. De manera involuntaria al momento de imprimir la imagen en 3D, esta correspondía a una foto configurada previamente por el fabricante del equipo a modo de demostración”.

Y aquí me pregunto, si el médico sabía que esa ‘ecografía’ era simplemente una plantilla, ¿por qué ilusionó a tantas mujeres?