Manila, Filipinas.- Unas imágenes conmovieron a los usuarios de las redes sociales y es que captaron a un niño sin hogar abrazando a su perrito para soportar el frío de la calle que pasarán durante la noche.

El niño no fue identificado, pero se supo que es un menor oriundo de la región de Manilla, Filipinas, a quien captaron en una calle cercana a la estación central de trenes por donde la gente suele pasar, pero nadie le dice o hace algo para apoyarlo.

Las imágenes se compartieron por Facebook, y se puede ver al menor con una playera azul, una bermuda, apariencia descuidada y sin zapatos, mientras abraza a su perrito y ambos duermen casi al filo de la banqueta. En otras fotografías incluso se puede ver como la gente pasa a su lado y lo ve de manera indiferente.

“El nene vive en la calle junto a su perro. No pide dinero sino comida para él y su perro en el área de Boulevard Edsa Shaw. Me sentí molesto ese día por no llevar dinero conmigo y poder dárselo”, comentó Jem Villomo, autor de las fotografías.

Ante las imágenes, cientos de usuarios comenzaron decir que querían ayudar al pequeño, algunos se ofrecieron a recibirlo en casa; otros, reclamaban al Departamento de Bienestar Social y Desarrollo por no cuidar del niño; algunos más, criticaron a los padres por dejarlo en esas condiciones en la calle; mientras que unos dijeron que en realidad podría ser huérfano.

Hasta el momento, no se conoce si las autoridades ya hicieron algo para apoyar al menor, si lo llevaron a un orfanato o si se encuentra bien de salud, lo cierto es que el menor solo tiene a su mascota.