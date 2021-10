México, la casa de los que luchan: Evo Morales

Reforma

Ciudad de México.- El ex Presidente de Bolivia, Evo Morales, inauguró este jueves el 25 Seminario Internacional "Los partidos y una nueva sociedad", que esta vez fue convocado por el Partido del Trabajo de México y que reúne a organizaciones, movimientos y partidos políticos de izquierda de América y del mundo.

En su intervención, agradeció el respaldo recibido por el Gobierno mexicano en noviembre de 2019, cuando se refugió en el País luego de haber sido derrocado del poder por un golpe tras unas elecciones en las que fue reelecto para un cuarto mandato consecutivo, que la Oposición acusó de fraudulentas.

"México ha sido mi casa (...) y no solo será mi casa, (sino) la casa de todos quienes luchan por la liberación de nuestros pueblos", sostuvo Morales, líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), a sus colegas reunidos en el hotel Fiesta Americana, ubicado en Paseo de la Reforma.

"Saludo al Presidente López Obrador, al Gobierno, al pueblo mexicano. Cuando llegué (en 2019), no era por congraciarme con el Presidente, con el Gobierno, con el pueblo mexicano; cuando decía 'Me salvó la vida', de verdad, hermanas y hermanos, México y nuestros países me salvaron la vida".

El ex Mandatario también agradeció al PT por abrir estos espacios de reflexión y debate en torno a las diferentes luchas emprendidas contra el neoliberalismo, y expresó su admiración y respetos a los pueblos de Cuba y Venezuela por el "criminal bloqueo" de Estados Unidos. Asimismo, lanzó críticas a los líderes socialistas de la región latinoamericana que no han hecho cambios de fondo.

"Algunos de nuestros compañeros andan más enamorados por la plata que por la patria, aquí tenemos de enamorarnos por la patria y no por la plata, (pero) andan más enamorados por la publicidad que de la honestidad, y hay que superar este problema que tenemos. En Sudamérica gana algún partido socialista el Gobierno y no cambia nada, sigue todo privatizado... creo que esta clase de talleres debe servir para decirnos la verdad, evaluarnos y plantearnos (...) cuál el camino", apuntó.

Al foro, que se extenderá hasta el domingo, están convocadas organizaciones políticas como Movimiento Evita de Argentina, Partido de los Trabajadores de Brasil, Partido Comunista de China, Partido Comunista de Cuba, Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional de El Salvador, Partido Comunista de la Federación Rusa, Frente Sandinista de Liberación Nacional de Nicaragua, entre otras.

La agenda contemplada incluye la discusión de temas como la lucha contra "la agresión imperial" de Cuba, Venezuela y Nicaragua, el enfrentamiento de "a la injerencia imperialista" de "países progresistas" como México, Argentina, Bolivia y Perú, alianzas comerciales y nueva redimensión geopolítca, y la "crisis del neoliberalismo".