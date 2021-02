México sigue siendo el peor país para vivir durante la pandemia: Bloomberg

México ocupa el último puesto del Ranking de Bloomberg que mide la presencia del coronavirus en diversas naciones del mundo.

A casi un año desde que el Covid-19 fue declarado pandemia, Estados Unidos y partes de Europa están saliendo de los capítulos más oscuros hasta ahora de sus brotes y subiendo en el Ranking de Resiliencia Covid de Bloomberg, una medida de los mejores lugares para estar en la era del coronavirus.

Si bien los titulares han estado dominados por la prisa por vacunar, los beneficios de estos países se han derivado en gran medida de medidas de contención como el uso de máscaras y quedarse en casa. Estados Unidos, liderado por la nueva administración del presidente Joe Biden, quien también está preparado para un repunte económico más rápido de lo esperado. Su rango saltó ocho puestos en febrero al puesto 27.

Entre tanto, México ocupa el lugar 53 de las 53 naciones estudiadas en el listado, el cual toma en cuenta factores como acceso a las vacunas, letalidad, casos en el último mes y tasa de positividad.

A nivel mundial, la pandemia ha perdido impulso y las infecciones totales crecen al ritmo más lento desde octubre. Pero las principales economías occidentales están ganando terreno más rápido que las naciones en desarrollo, alimentando una disparidad entre ricos y pobres en el Ranking que probablemente persista en 2021 dado el dominio del suministro de vacunas por parte de los gobiernos ricos.

Cada mes, Bloomberg procesa los números para capturar una instantánea de dónde se está manejando la pandemia de la manera más efectiva con la menor perturbación social y económica.

En febrero, Nueva Zelanda, con sus fronteras cerradas, cuatro ofertas de vacunas y la casi eliminación del virus a nivel local, se mantiene en la primera posición por cuarto mes consecutivo.

Apagar o contener a Covid temprano continúa dando sus frutos en calidad de vida en lugares como Nueva Zelanda, Taiwán y Australia, que han estado en el top 10 del Ranking desde su primera edición en noviembre. Sigue existiendo una brecha importante entre estos países de alto rendimiento y el resto del mundo, a pesar de que sus campañas de vacunación están por detrás de Estados Unidos, Reino Unido y Europa.

Las economías ricas que anteriormente se encontraban entre los 10 últimos, como Francia, Bélgica e Italia, han subido desde noviembre, empujando hacia abajo a países como Sudáfrica e Indonesia. El tercio inferior del Ranking ahora está poblado por economías en desarrollo en América Latina y África.

India, que para desconcierto de los científicos parece haber evadido lo peor de Covid-19 a pesar de su enorme brote, subió dos puestos hasta el puesto 16 mientras seguían cayendo las muertes.

La dominación del suministro de vacunas por parte de los países más ricos, que el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, calificó como un "fracaso moral catastrófico", probablemente evitará que las naciones más pobres asciendan en las filas en los próximos meses. México se mantiene en el puesto 53, la última de las economías clasificadas.

Israel, el líder mundial en inoculaciones, está proporcionando pruebas del mundo real de que las vacunas experimentales de ARN funcionan no solo para prevenir muertes, sino también para retrasar la transmisión. Pero su clasificación en febrero subió solo un lugar hasta el puesto 14 con el rápido lanzamiento de la vacuna que aún no ha sofocado por completo una ola de la variante altamente infecciosa del Reino Unido en todo el país, lo que refleja el peligro que las mutaciones continúan planteando.

El Ranking puntúa economías de más de 200 mil millones de dólares en 11 métricas fundamentales: desde el crecimiento de los casos de virus y la tasa de mortalidad general hasta las capacidades de prueba y las vacunas. También se tienen en cuenta la capacidad del sistema de salud local, el impacto de las restricciones relacionadas con el virus, como los bloqueos económicos, y la libertad de movimiento.

Incluso cuando marca el sombrío hito de 500 mil vidas perdidas, Estados Unidos se encuentra potencialmente en un punto de inflexión en su brote, el peor del mundo. Los casos se han reducido a la mitad desde hace un mes y las muertes también están en una trayectoria descendente. El uso de mascarillas, que se volvió políticamente polarizador en partes de los Estados Unidos, se encuentra ahora en un máximo histórico del 77 por ciento, según el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud.

El presidente Biden ha firmado órdenes ejecutivas diseñadas para revisar y unificar el enfoque de Estados Unidos para las pruebas de virus y la distribución de vacunas: los funcionarios dicen que habrá suficientes vacunas para todos los adultos a fines de julio.

Los economistas han revisado al alza las estimaciones de crecimiento del PIB de 2021 para la economía más grande del mundo a una mediana del 4,9 por ciento desde el 4,1 por ciento en enero, en medio de indicios de que el gasto y el empleo están listos para un repunte en forma de V después de un plan de estímulo de 1.9 billones de dólares que probablemente se aprobará en marzo. .

La mitad de la población de Israel de nueve millones ha recibido al menos una dosis de una inyección de Covid, lo que le ha brindado al mundo una idea de lo que depara el futuro vacunado.

La vida de quienes han sido inoculados se está normalizando rápidamente, con el “Pase Verde”, que se otorga a las personas que completan el régimen de vacunación o se recuperan de la infección, lo que les permite utilizar gimnasios, hoteles y piscinas. El país firmó acuerdos con Grecia y Chipre para permitir que los ciudadanos vacunados visiten sin obstáculos una vez que se reanude el viaje. Los datos recopilados en el lanzamiento de Israel indican que la inyección de Pfizer-BioNTech previene casi todas las muertes por Covid y también evita que la mayoría de las personas inoculadas contraigan el virus.

Aún así, llevará más tiempo contener su brote, impulsado por la variante del Reino Unido a una de las peores tasas de infecciones per cápita entre las economías clasificadas. También ha habido un aumento en los casos graves entre las personas más jóvenes, que están al final de la línea de vacunas.

La inoculación será "un factor crítico para reducir el número de muertes en los próximos cuatro meses, especialmente si la vacunación se amplía antes de que se propaguen las nuevas variantes", dijo Christopher Murray, director del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington en Seattle.

Los lugares de alto rango en la región de Asia y el Pacífico generalmente se han movido más lentamente con las vacunas, lo que los funcionarios defienden por precaución. Con sus brotes en gran parte contenidos y bajas muertes, se puede decir que estas economías pueden permitirse esperar y aprender de cómo las campañas de vacunación sin precedentes se desarrollan en otros lugares.

Pero ese enfoque lento también corre el riesgo de perjudicarlos económicamente y su ventaja en el Ranking podría verse atenuada a medida que la vacunación comience a traducirse en la normalización de la vida y la reanudación de los viajes internacionales en otros lugares.

Aún así, con sus poblaciones más pequeñas, lugares como Hong Kong, Australia y Corea del Sur podrían ponerse al día rápidamente.

Trampa de pobreza

Si bien el fracaso de las economías desarrolladas y poderosas para frenar la propagación del coronavirus ha sido un desarrollo sorprendente de la pandemia, las principales naciones occidentales han recuperado terreno desde entonces, especialmente en el suministro de vacunas.

Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión Europea han administrado a los ciudadanos alrededor de 114 millones de dosis hasta ahora, más de la mitad de las inyecciones administradas a nivel mundial. Mientras tanto, la mayoría de los países en desarrollo aún no han comenzado a realizar inoculaciones masivas y carecen del poder adquisitivo para firmar acuerdos de suministro. Covax, el esfuerzo respaldado por la OMS para ayudar a los países de bajos ingresos a adquirir dosis, recién comenzó a distribuir inyecciones a fines de febrero.

Las donaciones financieras por sí solas no ayudarán a los países de bajos ingresos a derrotar al Covid-19 si otras naciones no les dejan vacunas para comprar, según la OMS. Alemania se comprometió a donar mil 500 millones de euros (mil 800 millones de dólares) a los esfuerzos mundiales para combatir la pandemia, y la mayor parte se destinará a aumentar el suministro de vacunas en los países en desarrollo. Eso siguió a movimientos similares de Francia y el Reino Unido.

"Si no puede usar el dinero para comprar vacunas, tener el dinero no significa nada", dijo el director general de la OMS, el 22 de febrero.

Las disparidades en la inmunidad representan una amenaza para el mundo: cuanto más se propaga sin control el coronavirus, más oportunidades hay de que se desarrollen nuevas mutaciones peligrosas. Algunas vacunas existentes ya han demostrado ser menos efectivas contra nuevas variantes como la de Sudáfrica, y no se puede descartar la posibilidad de que una nueva mutación ingrese a un país vacunado y provoque una nueva ola.

En el mejor de los escenarios, los países más pobres están entre seis y ocho meses por detrás de los países más ricos en el acceso a las vacunas, según el filántropo multimillonario Bill Gates.

A medida que sus brotes continúan sin control con acceso limitado a vacunas, las economías de América Latina y África dominan la parte inferior del Ranking. Es probable que el impacto de la pandemia en las economías emergentes sea más prolongado y sostenido.

La mayoría de los países de América Latina no podrán volver a los niveles de crecimiento prepandémicos hasta 2023 y el ingreso per cápita no se recuperará hasta 2025, más tarde que en cualquier otro lugar, según el Fondo Monetario Internacional.

Nigeria, país prepandémico que ya tenía el mayor número de niños del mundo que no asisten a la escuela, descubrió que el 45 por ciento de los niños no ha realizado ninguna actividad de aprendizaje desde que se impuso el cierre en marzo pasado.

Según el Banco Mundial, la pandemia empujará a 150 millones de personas a la pobreza extrema para fines de 2021.

¿Formula mágica?

El bajo desempeño de algunas de las democracias más prominentes del mundo, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido, en contraste con el éxito de países autoritarios como China, ha planteado dudas sobre si las sociedades democráticas están preparadas para abordar pandemias.

El Ranking Covid de Resiliencia de Bloomberg cuenta una historia diferente: las democracias han constituido la mayoría del Top 10 desde su debut en noviembre. El éxito en contener Covid-19 con la menor interrupción parece depender menos de poder ordenar a las personas que se sometan y más de que los gobiernos fomenten un alto grado de confianza y cumplimiento social.

Cuando los ciudadanos tienen fe en las autoridades y su guía, es posible que los cierres cerrados no sean necesarios en absoluto, como lo demostraron Japón y Corea del Sur durante la mayor parte de 2020. Aunque las feroces olas invernales definitivamente desafiaron esos enfoques más abiertos.

Nueva Zelanda, la mejor clasificada, enfatizó la comunicación desde el principio, con un sistema de alerta de cuatro niveles que brinda a las personas una imagen clara de cómo y por qué actuaría el gobierno a medida que evolucionara el brote.

La inversión en infraestructura de salud pública también es importante. Subestimados en muchos lugares antes de 2020, los sistemas de rastreo de contactos, pruebas efectivas y educación para la salud reforzaron a los mejores, ayudando a socializar el lavado de manos y el uso de máscaras faciales. Esto ha sido clave para evitar bloqueos económicamente paralizantes, según Anthony Fauci, el principal funcionario de enfermedades infecciosas de Estados Unidos.

La cohesión social ha sido un factor de diferenciación importante en esta pandemia, según Alan López, profesor laureado y director del grupo de carga global de morbilidad de la Universidad de Melbourne.

“Si nos fijamos en la sociedad japonesa, las sociedades escandinavas, hay muy poca desigualdad y mucha disciplina en ellas”, dijo López. "Eso se traduciría en una respuesta más cohesiva del país y es por eso que están en la cima".

¿Qué sigue?

El Ranking de Resiliencia de Covid es una instantánea de cómo se está desarrollando la pandemia de coronavirus en 53 economías importantes en este momento. Al clasificar sus pedidos de vacunas y el progreso de la distribución, también brindamos una ventana a cómo la suerte de estas economías puede cambiar en el futuro.

No es un veredicto final, ni podría serlo con imperfecciones en los datos de virus y el ritmo acelerado de esta crisis, que ha visto oleadas posteriores que han confundido a lugares que manejaron bien las cosas en las oleadas iniciales. La circunstancia y la pura suerte también influyen, pero son difíciles de cuantificar.

El lanzamiento y el acceso a las vacunas está demostrando ser un factor decisivo en 2021, con desafíos desde la logística y el almacenamiento hasta la vacilación de las vacunas. Aún así, después de haber soportado más de un año de lucha contra Covid-19, los gobiernos y las poblaciones ahora tienen una mejor comprensión del patógeno esquivo, la mejor manera de frenar su propagación y mitigar el daño que inflige.

A medida que cambien los datos, la clasificación también cambiará; actualizaremos la imagen todos los meses, a medida que evolucione.

