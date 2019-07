Mi juicio fue injusto: Chapo

Ciudad de México.- Poco antes de conocer su sentencia de cadena perpetua, el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, habló por última vez en público para quejarse de las condiciones de su encarcelamiento y lo injusto de su juicio.

"Mi caso estaba manchado y usted me negó un juicio justo cuando todo el mundo estaba mirando", dijo Guzmán al juez Brian Cogan a través de su intérprete, en la corte federal de Brooklyn, en Nueva York.

Vestido con un traje gris y corbata oscura, Guzmán habló durante 10 minutos ante las autoridades y señaló problemas ante el jurado, al que su defensa criticó en numerosas ocasiones.

"Cuando fui extraditado a Estados Unidos esperaba tener un juicio justo, pero lo que sucedió fue exactamente lo contrario".

Asimismo, el narcotraficante aseguró haber sido víctima de tortura las 24 horas del día.

"Ha sido una tortura, la situación más inhumana que he vivido en toda mi vida (...) Ha sido una tortura física, emocional y mental", agregó el capo.

"Estados Unidos no es mejor que cualquier otro país corrupto", acotó el capo.

Guzmán, de 62 años, fue condenado en febrero por 10 cargos, incluida su participación en una organización criminal, cargos de narcotráfico y armas de fuego.

Se espera que el narcotraficante sea trasladado a las instalaciones de la prisión federal ADX Florence en Colorado, la más segura del país.