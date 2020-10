Migración y visas: estos son los requisitos para obtener la Green Card en 2022

El gobierno de Estados Unidos dio a conocer que ya se abrió el Programa de Visas de Diversidad para 2022 (DV-2022), también conocido como Lotería de Visas de Inmigrantes, en la cual se entregarán 55.000 tarjetas de residencia para extranjeros, con la cual se puede tener acceso al beneficio de trabajar legalmente en dicho país.

En esta ocasión, informaron las autoridades, la solicitud de la también llamada Green Card, se tendrá que realizar de manera electrónica. Este proceso se abrió desde el 7 de octubre pasado y estará disponible hasta el 10 de noviembre de este año.

Es importante destacar que los participantes pueden ser descalificados por no completar correctamente el formulario de inscripción o por enviar más de una participación. Otro motivo de descalificación es que no se cumplan con las disposiciones relacionadas a las fotografías, las cuales deben ser claras y en color, con el fin de que reproduzca los tonos de piel con precisión.

Asimismo, estos archivos deben ser enviados con una relación de aspecto cuadrada. Sus dimensiones mínimas aceptables son 600 x 600 píxeles, mientras que las máximas son 1200 x 1200. Además, la imagen debe estar formato de archivo JPEG y debe ser menor o igual 240 kB (kilobytes). En este enlace puede conocer los requisitos a mayor profundidad.

(Foto: Archivo)

Los requisitos que una persona debe cumplir para acceder a estas visas se relacionan con educación y experiencia laboral. Por un lado, la persona deberá comprobar 12 años completos y satisfactorios de educación primaria y secundaria, o su equivalente. Por otra parte, también deberá mostrar al menos dos años cumplidos de experiencia laboral dentro de los últimos cinco años en una ocupación elegible.

También se tomará en cuenta el hecho de que las personas no tengan un historial negativo, no hayan tenido algún tipo de problema migratorio, no presenten causas de inadmisibilidad y cuenten con su pasaporte vigente.

Otro elemento relevante es que deberá ser ciudadano de un país elegible. Para que una persona pueda participar, no deben haber emigrado más de 50.000 personas de su nación a los Estados Unidos en los últimos cinco años. Entre los países descartados para este proceso se encuentran China, Reino Unido, Brasil, Colombia, Canadá y México, entre otros. Aquí puede consultar la lista completa.

Un elemento importante que se debe tomar en cuenta es que la persona tiene que guardar el número de confirmación que el portal expide después de haber llenado el formulario, pues con este documento podrá dar seguimiento a su petición de visa por medio del sitio web de la Oficina de Asuntos Consulares del Departamento de Estado de EEUU.

El año pasado se recibieron casi 7.000.000 de solicitudes. (Foto: EFE)

Además, los candidatos también deben incluir en la solicitud de la visa a sus cónyuges e hijos menores de edad, pues aunque estos no migren al mismo tiempo que el titular del registro, también podrían verse beneficiados por este documento.

De acuerdo con datos del Departamento de EEUU, el año pasado se recibieron cerca de 7.000.000 de solicitudes provenientes de varias partes del mundo. Esta cifra representó una disminución de casi el 50% en relación al año pasado, debido al requisito que exige pasaporte vigente.

Por otra parte, Estados Unidos anunció nuevas restricciones a las visas de trabajo muy utilizadas en el sector alta tecnología. Esta medida apunta a las visas H-1B otorgadas cada año a 85.000 empleados “calificados y especializados”, entre ellos ingenieros, especialistas en datos o desarrolladores contratados por empresas de Silicon Valley.

Este programa buscaba aliviar la escasez en el mercado de trabajo “pero fue más lejos y a menudo en detrimento de los trabajadores estadounidenses”, dijo el departamento de Seguridad Interior en un comunicado, pues casi medio millón de estadounidenses fueron penalizados por ese régimen, el cual también provocó un estancamiento de los salarios en algunos sectores, indicó la nota.

Fuente: www.infobae.com