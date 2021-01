Migrantes se mantienen escépticos ante llegada de Biden

Agencia Reforma

Para los migrantes está claro que ninguna de las promesas que Joe Biden dio durante su campaña puede darse por sentado.

El nuevo Presidente de Estados Unidos ha prometido que en sus primeros 100 días en el poder revertirá muchas de las políticas de su antecesor Donald Trump: detener el muro en la frontera, acabar con la separación de familias, regresar el programa que protege a jóvenes de la deportación a su país de origen, revocar la regla de carga pública que limita la obtención de residencia legal y visas, así como rescindir el veto de viaje a musulmanes.

Pero, a unos días de que tome posesión como el Presidente número 46 de los Estados Unidos de América, los migrantes no olvidan que Biden trabajó como Vicepresidente con Barack Obama, a quien se le conoció como Deportador en Jefe.

"Escuchamos propuestas similares en 2008 del entonces candidato Obama. Y no hemos olvidado, definitivamente no hemos olvidado", dijo a REFORMA Rovika Rajkishun, codirectora ejecutiva de New York Immigration Coalition (NYIC, en inglés), un conglomerado de grupos de activismo por políticas migrantes.

Rajkishun se refería al historial de Obama, quien pese a implementar programas como DACA, que protege a jóvenes de la expulsión de EU, deportó a más de 3 millones de migrantes, incluyendo a más de un millón sin registros criminales. El propio Biden, Vicepresidente en los dos periodos de Obama, se ha referido a este tema como "un gran error".

"Definitivamente no vamos a dejar que eso vuelva a pasar", zanja Rajkishun.

Durante la carrera presidencial, NYIC apoyó la candidatura de Biden y Kamala Harris, con un objetivo: asegurar que la fórmula del Partido Demócrata se adhiera a las promesas de acabar con las políticas de mano dura de Trump.

Al buscar la Casa Blanca en 2008, Obama intentó ganar el voto latino prometiendo una reforma integral al sistema migratorio, algo que incluso su antecesor republicano, George W. Bush, había prometido para su segundo mandato, pero que se apagó en el Congreso por preocupaciones políticas.

"Creo que es tiempo de que haya un Presidente que no huya de algo tan importante como una reforma minuciosa sólo porque se vuelva algo políticamente impopular", dijo el candidato Obama en julio de 2008 a latinos en el National Council of La Raza.

"Ese es el compromiso que les hago, y lo haré una prioridad en mi primer año como Presidente".

Obama, sin embargo, no envió su iniciativa de reforma sino hasta su segundo término, la cual avanzó en el Senado, pero no logró hacerse paso en la Cámara de Representantes por la resistencia republicana.

De acuerdo con Ariel Ruiz, analista político del Migration Policy Institute (MPI), las deportaciones durante la Administración Obama buscaban convencer al Partido Republicano de que estaban tomando en serio las políticas migratorias para lograr un consenso de avanzar en una reforma integral del sistema.

"Pero esa estrategia le falló. Fue una estrategia que fracasó y en realidad complicó después poder buscar una solución legislativa a un problema de migración", explica Ruiz en entrevista con REFORMA.

"Fue una estrategia que no tuvo fruto porque los republicanos se mantuvieron en su lado de la política".