Mike Posner recorre Estados Unidos a pie para encontrar sentido a su vida

Estados Unidos.- En algún momento de nuestra vida hemos experimentado el dolor y tristeza que nos ocasiona la perdida de algún ser querido, por lo general, cuando esto ocurre nuestra vida cambia por completo y probablemente nos haga caer en una espiral de depresión profunda.

Recordemos por un instante a esa mascota que se ha perdido o ha muerto, a esa abuelita o abuelito que ya no tenemos físicamente pero cuyas enseñanzas siguen presentes, a esa mamá o papá que nos amaron intensamente y que, probablemente lo siguen haciendo desde el cielo.

Y es que desde pequeños nos enseñan que el ciclo de la vida es nacer, vivir, reproducirte y morir. Visto desde este frío punto de vista todo parece estar muy claro, pero, esta última etapa es la que nos parece más difícil de comprender.

Es muy probable que a estas alturas todos conozcamos el significado de la palabra ‘muerte’, sin embargo, aceptarla y afrontarla puede convertirse en todo un reto.

Mike Posner, un músico y compositor estadunidense, tuvo que afrontar casi de golpe la muerte de su padre en 2017 y poco después el fallecimiento de uno de sus mejores amigos, el también músico Avicii quien decidió quitarse la vida al tener problemas 'para encontrar la paz'.

El fallecimiento de Avicii causó mucho revuelo a nivel mundial pues era un músico exitoso y joven, sin embargo, una carta publicada con familiares daría a entender que detrás de esa fachada exitosa se escondía un gran tormento.

Para Mike la partida de Avicii fue muy dolorosa, incluso, veía en el músico un modelo a seguir pero, tras enterarse que se había suicidado, quedaba en una especie de limbo.

Mike y Avicii tuvieron algún contacto, incluso, tiempo después, reveló que le había enviado las pistas de 'Levels', y que esperaba poder colaborar con él.

Pero esta solo sería la segunda ocasión que Mike tendría que verse cara a cara con la muerte pues, a principios del 2018, otro de sus amigos, el rapero Mac Miller también murió víctima de una sobredosis.

En la actualidad es mal visto hablar en público de la tristeza que podemos llegar a experimentar, decir que hemos fallado y que estamos derrotados suele ser visto como algo inaceptable y de pésimo gusto y, sin embargo, Mike había entrado a un oscuro callejón.

La depresión y la tristeza opacaron por mucho la nominación al Grammy que meses antes había obtenido, Mike no podía fingir ante otras personas el dolor que sentía y, en cualquier lugar al que iba, dejaba una densa capa que incluso podía contagiar a otros.

Sé lo que es estar deprimido y en un lugar oscuro, y escuchar una canción y que se abra una ventana para que entre aire fresco en una casa rancia", dijo en entrevista para cbsnews.

Es en este punto cuando Mike tocó fondo, no hubo ningún detonante importante o persona que le ayudara, un buen día decidió que era momento de continuar y salir adelante.

Si bien, Posner pudo afrontar de distintas maneras estas pérdidas, decidió hacerlo de una forma muy peculiar y que dejó confundido a más de uno.

¿Recuerdas la película Forrest Gump? Pues Mike decidió emular la hazaña del protagonista y salió a correr por todo Estados Unidos.

Y es que Posner, conocido por canciones como "Cooler Than Me" y "I Took A Pill In Ibiza", se vio en una soledad brutal que lo hizo reflexionar sobre su vida.

¿La fama le había servido de algo? Esta fue la pregunta detonante que hizo a Mike renunciar a la electricidad, teléfono y agua corriente para encerrarse -en primera instancia- en un monasterio budista.

Tras el paso de algunas semanas, Posner salió del lugar con la firme ida que la fama no le había brindado ningún beneficio y, en cambio, le había hecho pasar muchos dolores de cabeza.

Tomando esta resolución en cuenta, el músico emprendió un recorrido por todo Estados Unidos, de costa a costa, para tratar de iluminar su vida y encontrarle un nuevo sentido.

Una aventura de poco más de 3 mil 600 kilómetros a pie que comenzaría en la ciudad de Detroit, en Michigan, para terminar en Venice Beach, California.

Todos tienen una lista de cosas que nos gustaría hacer en la vida", asegura Posner.

Así fue como el pasado 15 de abril, Mike se lanzó a una aventura con el corazón repleto de miedo, pero con la certeza de que esta podría ser la única forma de encontrar respuestas, esas contestaciones que la vida le tenía preparadas.

¿Fecha de llegada? No la hay pues la idea es encontrar esas respuestas, la meta es justo esa.

No estoy caminando para mostrarle a la gente quién soy. Camino para descubrir en quién me convertiré”, comenta el músico que ha causado asombro en muchas personas.

Tal vez las respuestas no llegarían solas reflexionando en medio de la nada, es por eso que decidió crear una serie de reglas que debe seguir a la perfección.

Dejar cada ciudad por la que pasamos un poco mejor que cuando llegué.

Practicar la escucha profunda: pasar períodos de mi caminata escuchando compasivamente a las personas con la mayor atención posible.

Amar a todos.

Cantar para la gente.

Disfrutar de cada momento en el que me encuentre sin pensar en el final.

Ahora, tras algunas semanas de iniciar su travesía, se puede seguir mediante las redes sociales en su cuenta de Instagram.

Día a día, este ‘Forrest Gump’ moderno publica en redes sociales pequeños videos donde se le puede ver caminando por los distintos lugares que visita y con el pasar del tiempo reflejado en su barba larga y rostro agotado.

Siento que todos tienen una lista de cosas que les gustaría hacer en la vida y luego una lista de cosas que tienen que hacer. Después (de las muertes) me di cuenta de que no podía esperar para hacer estas cosas que tenía que hacer en esa lista. Había estado posponiendo (la caminata) durante años y años y años. El tiempo es ahora.", dijo en alguna entrevista.

En cada pueblo o ciudad que visita, Mike ofrece pequeños conciertos íntimos donde olvida por un momento la soledad y tristeza por la muerte de sus seres queridos, en cambio, comparte un poco de música y de las conclusiones a las que ha llegado durante su travesía.

Ahora Posner se encuentra ya mitad de su camino y ha recorrido cerca de 2 mil 600 kilómetros, pero el viaje aún continúa.

¿Cuál será el verdadero motivo por el que este chico decidió salir a recorrer Estados Unidos? Quizá este es un reflejo de la auténtica libertad que todos en algún momento de la vida perdemos con el demoledor paso de la rutina.

¿Qué hace a algunas personas dejarlo todo y replantearse su vida? ¿Qué dirección tomar? ¿Con qué fin? Es entonces cuando necesitamos detenernos y pensar. Y es que, con todo, no es necesario que alguien nos diga que morirá o que nos ocurra algo traumático para que reaccionemos. Necesitamos detenernos un instante y reflexionar.

Y es que, en algunas ocasiones, solo necesitamos correr…