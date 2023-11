Milei hará grande otra vez a Argentina: Trump

Agencia Reforma

Ciudad de México.- El ex Presidente de Estados Unidos Donald Trump felicitó a Javier Milei por haber ganado las elecciones presidenciales en Argentina, y dijo que el nuevo Mandatario "hará a Argentina grande de nuevo".

"Una felicitación especial a Javier Milei por su carrera a la Presidencia de Argentina. Todo el mundo estaba viendo y estoy muy orgulloso de él. Le dará la vuelta al país y hará a Argentina grande de nuevo", dijo el ex Mandatario a través de un video publicado en su plataforma Truth Social, replicando un mensaje previo del domingo.

Javier Milei obtuvo en los comicios del domingo 19 de noviembre el 55.7 por ciento de los votos frente al 44.3 por ciento del peronista Sergio Massa y asumirá el 10 de diciembre la Presidencia.

La resonante victoria de Milei le proporciona a Trump un nuevo aliado potencial si logra la reelección, y subraya su influencia perdurable en la política global en la casi década transcurrida desde que lanzó su primera candidatura a la Casa Blanca. También es el ejemplo más reciente de la potencia del populismo de derecha que coquetea con el autoritarismo y de una fiebre antiincumbencia que se ha extendido por gran parte del mundo.

Durante su campaña, Milei a menudo fomentó comparaciones con Trump, elogiándolo en una entrevista con el ex presentador de Fox News, Tucker Carlson, y promoviendo teorías no probadas sobre fraude electoral en su propia carrera antes de ganar. Muchos seguidores de Milei popularizaron gorras y camisetas con el lema "Make Argentina Great Again" (Hagan a Argentina Grande de Nuevo), resonando el eslogan de Trump, durante la campaña.

Milei habló de usar una motosierra contra el Gobierno y abolir el Banco Central de Argentina, así como Ministerios clave, incluidos los de salud y educación, siguiendo la propuesta de Trump de recortar agencias gubernamentales criticadas por algunos conservadores.

Sus llamados a purgar la "casta política" del Gobierno argentino siguen a los llamados de Trump para "drenar el pantano" y aniquilar un "estado profundo" que él afirma está en su contra en Washington.