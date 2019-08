Militar denuncia presencia de FARC en Venezuela

Bogotá (AP) — Las noticias más recientes sobre el anuncio de los exrebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de que retomarán las armas tras la firma del acuerdo de paz en 2016:

17:40

El mayor general retirado Hugo Carvajal, exjefe de los servicios de inteligencia militar de Venezuela, denuncia que miembros de las FARC están en territorio venezolano y acusa al presidente Nicolás Maduro de auspiciar al reagrupación del grupo rebelde.



“Esto es parte del plan de contingencia militar de Maduro” para actuar contra Colombia, afirmó Carvajal en mensaje que difundió en su cuenta de Twitter.



El exjefe de inteligencia, que fue uno de los más estrechos colaboradores militares del fallecido presidente Hugo Chávez, instó a la fuerza armada venezolana a enfrentar y sacar del país a los miembros de las FARC. “Ahora nuestra FAN no tiene excusas para ejercer soberanía”, agregó.



Carvajal fue apresado en abril en Madrid por solicitud de Estados Unidos, que está pidiendo su extradición para procesarlo por narcotráfico. El militar retirado se distanció del oficialismo a inicios de año y declaró su apoyo al líder opositor Juan Guaidó.

17:20

El gobierno argentino expresa su solidaridad con el gobierno y el pueblo de Colombia luego de que algunos exmiembros de las FARC anunciaran que retomarán las armas.



A través de un comunicado, el Estado sudamericano aseguró que la situación representa “una amenaza de grupos armados que ponen en riesgo la paz y la seguridad del país, al amparo del régimen ilegítimo de (el presidente venezolano Nicolás) Maduro”.



El gobierno del presidente colombiano Iván Duque ha señalado a Maduro por supuestamente albergar a exlíderes rebeldes, aunque no ha presentado pruebas sobre ello.



“La Argentina se suma al llamado del Presidente Duque a la comunidad internacional a rechazar de manera inequívoca estas amenazas criminales”, continuaba el documento argentino, que también renovó su apoyo al acuerdo de paz firmado en 2016.

13:50

El presidente colombiano Iván Duque acusó el jueves al mandatario venezolano Nicolás Maduro de dar albergue a los rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que anunciaron que retomarán las armas.



En un mensaje televisivo, Duque también anunció que su gobierno ofrece una recompensa de 3.000 millones de pesos (casi un millón de dólares) por información que lleve a la captura de los rebeldes, incluido “Iván Márquez”, quien fue el jefe negociador del acuerdo de paz que se firmó entre la guerrilla y el gobierno en 2016.



Duque dijo que Maduro da albergue y viola las resoluciones contra el terrorismo promovidas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.



Añadió que habló con el líder opositor venezolano, Juan Guaidó, quien prometió apoyar en la búsqueda de los rebeldes.

13:15

Durante un discurso en la ciudad de Guayaquil, el presidente ecuatoriano Lenín Moreno lamenta el anuncio de los exrebeldes de las FARC y manifiesta su solidaridad “con Colombia, con el gobierno y nos solidarizamos fundamentalmente con su pueblo. Informamos que continuamos apoyando el proceso de paz implementado en el país hermano. Que la paz siempre sea el camino”.

13:00

El líder opositor venezolano y titular de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, publica en Twitter que “acabo de conversar con el presidente de Colombia Iván Duque. Le reiteramos nuestro respaldo en la lucha que ha emprendido contra el narcoterrorismo que afecta a ambas naciones. Rechazamos que se utilice territorio venezolano con el amparo de (Nicolás) Maduro para difundir sus mensajes”.

11:30

La titular de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) advierte que los exrebeldes de las FARC que retomen las armas perderán los beneficios del acuerdo de paz.



"Cualquier compareciente que esté sometido a la JEP e incurra en situaciones que evidencien que se rearmó será objeto de la expulsión del sistema", dice la magistrada Patricia Linares en una rueda de prensa. La JEP tiene la función de administrar justicia sobre los delitos cometidos en el marco del conflicto armado colombiano.

11:15

La ministra de Gobierno ecuatoriana, María Paula Romo, publica en su cuenta de Twitter que el anuncio de los exrebeldes es “gravísimo contra la paz y la seguridad de Colombia con efectos en Ecuador y la región”.



Disidentes de esa agrupación asesinaron a mediados de abril del año pasado a tres integrantes de un equipo periodístico del diario El Comercio que trabajaba en la frontera y a dos jóvenes comerciantes.

10:55

El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, repudia el anuncio de los ex negociadores de las FARC de retomar las armas.



“La justicia debe caer sobre ellos con todo su peso. Esto es otro intento de desestabilizar al gobierno de Colombia y con ello a toda la región”, señaló en su cuenta de Twitter.



Añadió que “la comunidad nacional e internacional debe seguir acompañando a Colombia en su camino por la paz. La violencia nunca será el camino para resolver las diferencias; la sociedad colombiana en conjunto debe recorrer el camino de mesura y unidad para superar los obstáculos”.

09:55

José Miguel Vivanco, director de la organización humanitaria Human Rights Watch, indica en Twitter que “frente a la infame decisión de Iván Márquez y compañía, el gobierno colombiano debe redoblar de forma urgente las medidas para asegurar la reincorporación de excombatientes desmovilizados, el fortalecimiento del Estado de derecho en zonas rurales y la protección de líderes” social y de derechos humanos.