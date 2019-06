Millonario pide fabriquen muñeca sexual parecida a su ex

Ciudad de México.- Cerrar un ciclo, terminar una relación sentimental suele ser convertirse en un trance difícil para algunos, tal fue el caso de un millonario. Parecía que lo tenía todo: Dinero, autos, viajes… y, los más importante, una pareja con quien compartir todo, pero no fue así, su esposa le pidió el divorcio tras 35 años de matrimonio.

El golpe fue como un gancho al hígado, estaba a punto de caer fulminado por la decisión de su pareja sentimental; recurrió a todo con tal de evitar que se concretara, sin embargo, no pudo…

"A finales de 2017 mi esposa me dejó luego de 35 años de matrimonio, diciendo que no me amaba más, y desde entonces me siento despojado”, expuso un sujeto en un mensaje que compartió en Hush Hush, un sitio especializado para consumidores con poder adquisitivo fifí y que llega a proveedores de productos y que ofrecen servicios de lujo.

Devastado por la soledad, decidió recurrir a este espacio para solicitar una muñeca sexual con características específicas: medidas similares a las de su expareja, tono de piel, color de ojos, estatura… que tenga un “hermoso cabello castaño, que me gustaría que fuera genuino”.

Advirtió que no quería una escort, ni mujeres que le ofrecieran compañía pues desconfiaba de ellas porque se interesan más en el dinero. “No puedo enfrentar la idea de tener intimidad con alguien más. Las compañías que ofrecen personalización, no cuentan con el nivel de detalle que estoy buscando”

Sobre el dinero, que pudiera costar su fantasía, dijo que no representaba ningún problema.