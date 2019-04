Millonario retira 10 mdd para convencerse que es rico

Ciudad de México.- Hace unos días se viralizó un video de una entrevista al multimillonario nigeriano Aliko Dangote, considerado el hombre más rico de África, en la que compartió una curiosa anécdota sobre cómo quiso demostrarse a sí mismo que era rico.

Durante un foro celebrado el pasado sábado en Abiyán (Costa de Marfil), Dangote contó que todo sucedió luego de lograr su primer millón de dólares, algo que, según él, es el primer objetivo de todo aquel que inicia un negocio.

Pasado casi un año, el empresario notó que su fortuna había superado los 12.000 millones de dólares. Sin embargo, consideraba que "todos esos números eran solo números escritos en papel". Fue entonces cuando decidió comprobar si todo eso era verdad.

Un día fui a un banco —en ese momento no había restricciones—, me hice un cheque y cobré 10 millones de dólares. Los llevé por mi cuenta. Los puse en el maletero de mi vehículo y me fui a casa; lo abrí, miré los 10 millones de dólares y dije: 'Está bien, ahora creo que tengo dinero'", narró, subrayando que al día siguiente devolvió todo el dinero al banco

La historia provocó risas en el auditorio y llevó al entrevistador a preguntarle al multimillonario cuánto llevaba en su billetera en ese momento. Dangote para sorpresa de todos respondió:

Ni siquiera un dólar. Nada".

Según Forbes, Aliko Dangote alcanzó el puesto 23 en la lista de las personas más ricas del mundo en 2014. Actualmente ocupa el puesto 136 de multimillonarios, pero sigue siendo el hombre con mayor fortuna de África, con un patrimonio cercano a los 10.000 millones de dólares.