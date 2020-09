Minuto a minuto: Primer debate presidencial en EU entre Donald Trump y Joe Biden

Washington, D.C.- Donald Trump, quien busca su reelección como presidente de EU, se enfrentará a Joe Biden, candidato demócrata, en el primer debate de tres ante su carrera por ocupar la Casa Blanca en los próximos cuatro años.

Este ejercicio consistirá en seis temas que se abordarán en segmentos de 15 minutos: el historial de Trump y Biden, El Tribunal Supremo, la pandemia por Covid-19, economía, tensiones raciales y la integridad en el proceso electoral.

18:44 Trump asegura que pagó millones de dólares en ISR, sin detallar puntualmente la cantidad, esto luego de que trascendiera que en 2016 y 2017, cuando se lanzó para presidente, solo pagó 750 dólares.

18:37 Donald Trump afirma que sus mítines son grandes porque "la gente quiere escuchar lo que dice", al ser el presidente, pero con medidas; esto luego de que Biden le reclamara que "no le importa la salud del pueblo".

18:33 Discusión entre Trump y Biden sobre el cierre del país ante pandemia.

18:25 "Me tildaste de xenófobo por cerrar fronteras del país, pero el Dr. Fauci y gobernadores, incluso si no están de mi lado, dijeron que fue una buena medida ante Covid-19", Trump a Biden.

18:23 "Promete salud pero no tiene plan", dice Biden a Trump

18:15 Trump sostiene que su plan es eliminar Obamacare porque no sirve y enfrentar a farmacéuticas, con ello, asegura, ha logrado reducir precios de medicamentos, puso de ejemplo la insulina.

18:13 Joe Biden cuestiona a Trump sobre el seguro a estadounidenses, recuerda la derogación del Obamacare.

18:11 Trump afirma que tienen el Senado, la Casa Blanca y una candidata a la Suprema Corte fenomenal.

18:09 Biden dice no tener nada contra Barett, pero indicó que si modifican las leyes sobre aborto, atentarán contra los derechos de las mujeres en EU.

18:05 Trump señala que la jueza Amy Coney Barrett era la mejor estudiante y por ende una "buena opción" para el Tribunal Supremo.

AP.

Ataques

Respecto a los ataques pueden ser el tema de los impuestos de Trump, luego de que Biden revelera los suyos este mismo día, a horas del debate. Recientemente The New York Times publicó las declaraciones fiscales del presidente en los últimos 20 años y lo más relevante es que no pagó Impuesto sobre la renta (ISR) en 10 de los últimos 15 ejercicios fiscales y solo ha pagado 750 dólares al año desde que emprendió su carrera presidencial.

Por su parte, Trump pudiera atacar a Biden por el trabajo de su hijo Hunter en Burisma Capital, compañía de gas en Ucrania. La polémica surge porque esto sucedió luego de que Biden, como vicepresidente de EU, adquiriera un rol importante en Ucrania.

Fuente: www.elimparcial.com