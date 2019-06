Mira Trump al 2020 con foco en México

Washington— A cuatro años de lanzar lo que era visto entonces como una improbable campaña a la Presidencia, Donald Trump inicia hoy la lucha por su reelección, con México directamente en el retrovisor.

Desde el Amway Center de Orlando en el crucial Estado de Florida, con capacidad para 18 mil 500 personas, Trump lanzará su campaña de reelección para 2020, muy distante en el tiempo de aquel improvisado discurso en el que en 2015 acusó a los mexicanos de ladrones y violadores.

Con una economía en apogeo, incluyendo la tasa de desempleo más baja para un mes desde diciembre de 1969, Trump llega sin embargo, en medio de amenazas comerciales contra México y se espera que no deje pasar el tema de la migración ilegal en su discurso de Florida.

"Estamos conscientes que es muy probable que esto no se detenga, sino hasta noviembre de 2020", dijo una alta fuente del Gobierno mexicano tras sortear las amenazas de aranceles con un acuerdo para un mayor control migratorio el 7 de junio pasado.

Como hace 4 años, México está al centro de la campaña de Trump con la amenaza de aranceles sobre las importaciones mexicanas para presionar con más acción en el tema migratorio aún cuando sólo 43 por ciento en EU apoyan la táctica según una nueva encuesta de Fox News.

Con dos años y medio a cuestas en la Casa Blanca, Trump sin embargo llegará a su mitin esta noche buscando retener Florida con el peor nivel de aprobación para un Presidente desde 1980 con Jimmy Carter, quien terminó perdiendo la reelección.

Trump inicia su campaña con más de 120 millones de dólares y con el sólido apoyo de la base del Partido Republicano tras haber instalado a dos jueces conservadores en la Corte Suprema y haber hecho históricos recortes a las tasas impositivas de las empresas.

Por otro lado, algunas encuestas lo ponen debajo de sus oponentes demócratas, y su partido enfrentó pérdidas en la elección intermedia de 2018. Además, sobre el Mandatario flota el fantasma de la investigación de la injerencia rusa en la elección de 2016, cuya polémica no acaba de conjurarse.

Según un sondeo de la Universidad de Quinnipiac, aunque el 70 por ciento de los estadounidenses están a gusto con el estado de la economía, sólo 41 por ciento le otorgan el mérito a Trump.

Con más de 80 personas integradas de tiempo completo en su campaña electoral, Trump dispone ya de 13 directores para su reelección en Estados clave y de acuerdo con The Washington Post, busca tener un millón de voluntarios para noviembre de 2020.