Motor de avión se incendia en pleno vuelo; pasajeros graban el momento

Estados Unidos

Un avión de United Airlines que viajaba a Honolulu sufrió el sábado una falla de motor poco después de su despegue del aeropuerto internacional de Denver en Estados Unidos y lanzó escombros durante su regreso a salvo a la pista de aterrizaje, dijo la Administración Federal de Aviación (FAA).

El dramático momento fue captado por pasajeros quienes estaban totalmente aterrados ante la falla mecánica; hasta el momento no se han determinado las causas.

"No injuries reported at this time pic.twitter.com/g6BoYqmtTr

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) February 20, 2021".

La policía de Broomfield, en el estado de Colorado, mostró fotos de restos dejados por el Boeing 777-200, pero no se reportaron de inmediato heridos o daños graves.

La FAA (por sus siglas en inglés) dijo que la Junta Nacional de Seguridad del Transporte investigará el incidente del vuelo 328 de United.

Al respecto la aerolínea confirmó que no hubo daños ni víctimas.

Flight UA328 from Denver to Honolulu experienced an engine failure shortly after departure, returned safely to Denver and was met by emergency crews as a precaution. There are no reported injuries onboard. We are in contact with the FAA, NTSB and local law enforcement.

— United Airlines (@united) February 20, 2021".

