Mueren 33 por inundaciones en Corea del Sur

Agencia Reforma

Seúl.- Al menos 33 personas murieron y otras 10 están desaparecidas debido a las intensas lluvias que causaron inundaciones y deslizamientos de tierra en Corea del Sur, según un nuevo balance difundido este domingo por el gobierno, en tanto rescatistas seguían luchando para llegar hasta las personas atrapadas en un túnel inundado.

El Ministerio del Interior informó que 33 personas habían muerto y otras 10 estaban desaparecidas, la mayoría enterradas por deslizamientos de tierra o tras caer en un embalse desbordado.

La mayoría de las víctimas eran habitantes de la provincia de Gyeongsang del Norte.

Según la agencia de noticias Yonhap de Corea del Sur, un túnel subterráneo en Cheongju, localidad de esa provincia, se inundó el sábado por la mañana, después de que la crecida de las aguas no permitiera escapar a las personas que se encontraban en su interior.

Los socorristas trataban de llegar a más de 10 autos atrapados en el túnel. Hasta el domingo se habían recuperado siete cadáveres del túnel y los buzos trabajaban sin descanso en busca de más víctimas, según el Ministerio del Interior.

"No tengo esperanzas, pero no puedo irme", dijo a Yonhap uno de los padres de uno de los desaparecidos en el túnel. "Se me arruga el corazón pensando en lo doloroso que debió haber sido para mi hijo estar en el agua fría".

Las imágenes emitidas por la televisión local mostraban una torrencial corriente de agua procedente de un río cercano que se había desbordado e inundado el túnel, mientras los rescatistas se esforzaban por utilizar embarcaciones para llegar hasta las personas que se encontraban en su interior.

Evacuación

El presidente surcoreano, Yoon Suk Yeol, que se encuentra de viaje en el extranjero, sostuvo una reunión de emergencia con sus ayudantes sobre la respuesta del gobierno a las fuertes lluvias e inundaciones, informó su oficina.

Antes, ordenó al primer ministro Han Duck-soo que movilizaran todos los recursos disponibles para minimizar las víctimas.

En las zonas más gravemente afectadas, "casas enteras fueron barridas por completo", dijo un socorrista a Yonhap.

Durante los tres últimos días, las intensas precipitaciones anegaron varias zonas del país.

Las autoridades ordenaron la evacuación de más de 6.400 habitantes del condado central de Goesan el sábado por la mañana, por el peligro de la represa que empezaba a desbordarse y a sumergir poblaciones cercanas.

Algunas de las personas que han sido reportadas como desaparecidas fueron arrastradas cuando un río se desbordó en la provincia de Gyeongsang del Norte, dijo el ministerio.

Las lluvias también provocaron la suspensión del servicio ferroviario a partir de las 14:00 horas (05:00 GMT), a excepción de los trenes bala que seguirán operativos con posibles ajustes horarios, según la Corporación Ferroviaria de Corea.