Muestra Trump mapa alterado de 'Dorian'

Washington, D. C, Estados Unidos (04 septiembre 2019).- Después de ser criticado por sugerir erróneamente que el huracán "Dorian" podría golpear a Alabama, Donald Trump apareció este miércoles con un mapa alterado.



Durante una sesión informativa sobre la amenaza de la tormenta en la costa este de EU, el Mandatario hizo que un asistente mostrara a los reporteros un mapa fechado del Servicio Meteorológico Nacional que mostraba las proyecciones iniciales de la ruta de Dorian hacia Florida.



Alguien pareció haber alterado el mapa con un plumón para extender la ruta más allá de Florida, hasta Alabama. Trump no mencionó Alabama a los periodistas el miércoles.



"Ciertamente tuvimos suerte en Florida", dijo. "Parece que Florida va a estar en una forma fantástica en comparación con lo que pensamos".



Mientras la tormenta se acercaba a EU el domingo, Trump dijo en una reunión informativa que podría amenazar gran parte del sudeste, incluido Alabama, a pesar de las proyecciones oficiales que no mostraban que el huracán se acercaba al estado de la Costa del Golfo.



Varios informes noticiosos señalaron la declaración equivocada de Trump, por lo que recurrió a Twitter para defenderse.



"De hecho, era correcto que Alabama pudiera haber recibido algún daño", escribió. "Siempre es bueno estar preparado!"



Cuando se le preguntó el miércoles si el mapa había sido alterado, Trump dijo que no sabía cómo se había modificado y que Alabama se vería afectada en el "pronóstico original".



"Georgia, Alabama era una ruta diferente. De hecho, tienen una probabilidad del 95 por ciento. Pero Alabama era golpeado muy fuerte, iba a ser golpeado muy fuerte, junto con Georgia ", dijo Trump. "El camino original fue a través de Florida. Creo que probablemente tenga tres o cuatro días. A la derecha habría estado Georgia, Alabama, etc. "