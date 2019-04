Mujer contrae cáncer tras pasar años comiéndose las uñas

Comerse las uñas es sinónimo de ansiedad, un mal hábito que muchos adoptamos y que podría dañarnos más de lo que imaginamos.





Courtney Whithorn comenzó a morderse las uñas después de sufrir bullying en su escuela a los dieciséis años; su caso fue tan extremo que se mordió la uña del pulgar por completo en 2014.





La joven notó que su pulgar comenzó a tornarse negro, pero logró mantenerlo oculto a sus amigos y familiares durante cuatro años.





Whithorn es estudiante de psicología y ha sido diagnosticada con un cáncer raro recientemente; melanoma subungueal lentiginoso acral, que puede estar relacionado con el trauma severo que se produjo en la uña del pulgar.





Desde su diagnóstico en julio, Courtney se ha sometido a cuatro cirugías. A pesar de los intentos de salvar su pulgar, los doctores tuvieron que amputarlo la semana pasada.









Courtney Whithorn es originaria de Newton Aycliffe, Co Durham, pero se mudó a The Gold Coast, Australia, hace nueve años, la joven, de 20 años, dijo:





Cuando me enteré de que morderme el dedo fue la causa del cáncer, quedé destrozada”.





La mujer admitió que casi siempre tenía la mano cerrada en forma de puño para no mostrar su dedo negro, también usaba uñas postizas para ocultarlo.





Whithorn vio a dos cirujanos plásticos; estaban pensando en quitarle el lecho ungueal para deshacerse de la parte negra y luego colocarle un injerto de piel para que al menos fuera de un color normal; sin embargo, después de la primera cirugía decidieron hacerle una biopsia.





El melanoma subungueal lentiginoso acral es un tipo de melanoma que aparece en las palmas de las manos, debajo de las uñas o en las plantas de los pies.





La causa de este tipo de cáncer no se conoce, ya que no siempre se relaciona con la exposición al sol, aunque algunos estudios sugieren que es un trauma posterior a una cortada o una lesión.





Seis semanas después, Courtney fue enviada a un especialista en Sydney porque los médicos no podían decir si la biopsia era cáncer o no:





Hicieron más pruebas y cuando esos resultados regresaron, me dijeron que era un melanoma maligno muy raro, especialmente para alguien de mi edad y de ese tamaño”.





Courtney se sintió devastada cuando los médicos le dijeron que le necesitaban amputar el pulgar, luego de la tercera cirugía sin éxito. La pasión de Courtney por la escritura se verá afectada ya que se le amputó el pulgar por encima del nudillo:





La idea de no poder realmente escribir por un tiempo es definitivamente un gran cambio para mí. He tenido que aplazar la universidad también porque no puedo escribir. Estoy en mi segundo año y se supone que debo graduarme el próximo año, pero ahora no lo será hasta el año siguiente”.





Fuente: www.lanetanoticias.com.mx