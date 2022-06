Mujer de 50 años da a luz a su nieta

Estados Unidos.- Una mujer de 50 años de Utah, madre de ocho hijos, dio a luz a su propia nieta el mes pasado, pues se ofreció a ser la madre sustituta que su hija Kaitlyn necesitaba, pues tenía años luchando con la infertilidad.

Chalise Smith recibió la implantación de embriones mediante fecundación in vitro (FIV), pero la bebé recién nacida es genéticamente hija de Kaitlyn y su esposo Miguel Muñoz.

Chalise es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y asegura que no tomó la decisión a la ligera.

Estaba en mi mente todos los días. He pensado en ello. Oré al respecto, solo me preguntaba y preguntaba si esta era una dirección o un camino para mí, y antes de que se lo dijera a Kaitlyn, Miguel o mi esposo, me guardé estos pensamientos para mí.

¿Por qué su hija no podía quedar embarazada?

De acuerdo a Daily Mail, Kaitlyn, quien vive en El Paso, sufre endometriosis. Después de intentar concebir durante tres años sin éxito, decidió junto con su esposo probrar una ronda de FIV en el 2019. Le implantaron dos embriones y quedó embarazada de su hijo Callahan, el cual tiene dos años.

Cuando tenía 30 semanas de embarazo tuvo un brote que la llevó a ser diagnosticada con el síndrome de Sjögren, una enfermedad autoinmune que ocurre cuando el sistema inmunitario ataca las glándulas que producen las lágrimas y la saliva.

A principios del 2021 los médicos le dijeron a Kaitlyn que ya no podría tener otro embarazo porque la enfermedad le había dañado los riñones. “Estaba derrumbada. Siempre ha sido mi sueño tener una gran familia. Ha sido mi sueño desde que era una niña”.

Kaitlyn y su esposo Miguel quedaron sorprendidos cuando Chelise se ofreció a ser madre sustituta, pero estuvieron de acuerdo. Ella recibió autorización médica para llevar su noveno embarazo.

La pequeña recibió el nombre de Alayna Kait-Chalise, en honor de la madre y de la abuela. Nació sana, pesó 7 libras con 13 onzas y midió 21 pulgadas.