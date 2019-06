Mujer internó a su hijo con discapacidad para 'olvidar que existe'

Ciudad de México.- “No puedo decirle esto a nadie, ni siquiera a mi terapeuta”. Así comienza la historia de una madre soltera que decidió internar a su hijo de siete años con una severa discapacidad mental ‘para olvidar que existe’.

En Reddit, la mujer contó que también es mamá de un niño de 12 años y que su esposo falleció hace tres en un accidente de trabajo, aunque ella está plenamente segura de que se suicidó debido a la condición de su hijo menor.

Escribió:

"Cuando estaba embarazada, nos dijeron que tendría Síndrome de Down. Podríamos con eso, incluso si era grave. Resultó que tiene una eliminación de cromosomas. Su trastorno es algo raro, así que no publicaré cuál es en específico, pero basta con decir que nunca será más de lo que ha sido. Y lo que es, es nada”.

Él no parece tener ninguna conciencia y nunca lo ha hecho. Sus ojos están bloqueados en una posición, no responde al ruido, al tacto o al dolor. No es capaz de nada”.

Se alimenta por sonda y recibe oxígeno. Está en pañales y lo estará para siempre. No hace ningún sonido, no intenta comunicarse. Ni siquiera lloró realmente como un bebé.

No tuve un hijo imperfecto. No lo amo. No tiene personalidad, no hay nada que amar. Y, sin embargo, soy responsable de él".





La mujer también relata que su hijo mayor, de 12 años es el que más ha sufrido con el padecimiento del pequeño, y que incluso presenció una escena que fue la ‘gota que derramó el vaso’.

"Fui a la habitación de mi hijo menor pensando que había olvidado como respirar de nuevo, y vi que el hijo mayor lo golpeaba y gritaba: ‘¡Por eso no tengo madre! Por eso no tengo padre, ¡tú eres la razón por la que no puedo tener amigos! ¡Por eso no puedo hacer deporte! ¡Espero que te mueras!”.

La protagonista de esta historia admite que no se horrorizó, pero le sorprendió que su hijo no reaccionará en absoluto. También pensó en la forma en que lo había abandonado para dedicarse al menor enfermo.

"Él respira, pero no está vivo. Él no sabe quien soy yo. Él no sabe quién es el hijo mayor. No tiene sentido de sí mismo, experiencia de vida o conciencia de lo que le rodea”.

Agrega que el pequeño se va de casa el día 29 de este mes, por lo que se siente feliz de liberarse de él.

La historia generó opiniones divididas, sin embargo, fueron más las personas que la apoyaron y opinaron que esa decidión era lo mejor para todos en la familia. Estos fueron algunos de los comentarios que recibió.

"Honestamente, creo que esa puede ser la mejor/ la única opción para usted. Si bien no puedo entender exactamente por lo que está pasando, he visto lo malo que puede ser para los padres”.

"Definitivamente no es cruel. Ayuda a todos en la situación. La familia no tiene por qué vivir con una carga constante e interminable, el niño es puesto en cuidado donde será atendido, los trabajadores ganan un par de dólares por trabajar”.

"Creo que también estás procesando la muerte de tu marido. No puedo empatizar con ninguna de las situaciones, pero parece una carga pesada. No sé qué haría en esa situación y nadie puede juzgar a quien no ha estado en sus zapatos. Está bien, perdónate a ti misma”.