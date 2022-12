Mujer lanza químico y quema el rostro de otra pasajera

Nueva York.- Una joven de 21 años fue quemada en el rostro por una sustancia desconocida en un ataque en una estación del Metro de Nueva York esta madrugada en Brooklyn (NYC), dijo la policía.

El ataque sucedió alrededor de la 1 a.m. en la estación Winthrop Street, vecindario Prospect-Lefferts Gardens, y la víctima quedó en estado crítico, pero estable. La atacante la siguió por un tramo de escaleras internas en la estación y le salpicó la sustancia química en la cara antes de huir, informó The New York Times.

La víctima sufrió lesiones en el lado izquierdo de la cara y fue llevada primero al Kings County Hospital y luego al Jacobi Medical Center en El Bronx, que opera un centro especializado en quemaduras. Los funcionarios de ese hospital no respondieron de inmediato a las solicitudes de más información.

La víctima salía de la estación tras bajarse de un tren de la línea 2. Al parecer la sospechosa comenzó a discutir con ella y cuando se dirigía a las escaleras corrió y la salpicó con el líquido desconocido, quemando su cara. Después huyó, reportó Daily News.

La policía publicó fotos y un video de la sospechosa, pero no ha sido identificada. NYPD no ha anunciado aún qué tipo de sustancia se usó en el ataque.

Los delitos graves, incluidos homicidios, violaciones y robos, han aumentado este año 40% en el Metro en comparación con 2021, según las últimas estadísticas de la policía de Nueva York.

En general, este año ha habido una larga lista de situaciones dramáticas en el subterráneo neoyorquino, entre robos, ataques, accidentes, muertes naturales, suicidios y sobredosis fatales, además de los homicidios. Ayer un quinceañero murió al caerse mientras “surfeaba” sobre un vagón del Metro que cruzaba Williamsburg Bridge.