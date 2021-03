Mujer tropieza con vómito de cachalote en la playa y se vuelve millonaria

Tailandia.- Una mujer en Tailandia se volvió millonaria tras encontrar 7 kilos de vómito de cachalote mientras caminada por la playa en la ciudad de Nakhon Si Thammarat, ubicada cerca de su domicilio.

Según Daily Mail, la vida de Siriporn Niamrin, de 49 años de edad, cambió cuando tropezó con una masa de aproximadamente 30 cm de ancho, 24 cm de largo, y 7 kilos de peso con olor a pescado.

La tailandesa sin saber que se trataba del vómito de una ballena cachalote, decidió llevárselo a su casa para investigar que propiedades tenía y ver si podía sacarle provecho.

Niamrin y sus vecinos acercaron la masa de 7 kilos al fuego para derretirla y luego esperar a que se endureciera como una prueba casera para comprobar que se trataba del apreciado vómito de cachalote, que tuvo un valor de 260 mil dólares (5 millones de pesos).

"Me siento afortunada de haber encontrado una pieza tan grande. Espero que me traiga dinero. Lo mantengo a salvo en mi casa y le he pedido al ayuntamiento que me visite para comprobarlo, externó.

El Mar de China Meridional, y Nakhon Si Thammarat, son famosas por albergar vómitos de cachalote, que son un ingrediente preciado para fabricar cosméticos y perfumes.

En 2016, tres pescadores encontraron 80 kilos de ámbar gris o vómito de cachalote y lo vendieron por casi 60 millones de pesos, que fue divido en partes iguales.

La masa que es producida por los conductos biliares del tracto gastrointestinal de este tipo de cetáceos tiene un olor desagradable al principio, pero cuando se seca, desarrolla una fragancia dulce y duradera, lo que lo convierte en un ingrediente muy deseado en la industria cosmética y de belleza.

