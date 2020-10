Narra migrante contagio de Covid en centro de detención de EU

El guatemalteco Heraldo Malumbrez narró que se contagió de Covid-19 en un centro de detención de migrantes de Estados Unidos, mientras lidiaba con el dolor de alejarse de su familia ante su inminente deportación al país centroamericano.

Malumbrez, de 38 años, contó que llevaba tres meses en el centro de detención en el poblado de Florence, Arizona, cuando el virus lo golpeó con síntomas que lo hicieron sentir que moriría y por los cuales fue hospitalizado, publicó la agencia Xinhua.

"Me estaba matando prácticamente despacio", indicó el migrante tras describir su cuadro: "dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo, dolor de huesos, ascos, malestares, vómitos todos los días. Sin hambre, no sabor, no olor, nada más quería pasar durmiendo, y (sintiendo además) la presión de pulmones".

El hombre fue ingresado en el recinto ubicado en el condado de Pinal, bajo responsabilidad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés), en abril pasado para su deportación a Guatemala tras 24 años en Estados Unidos.

Explicó que tenía 14 años cuando migró con sus padres al país norteamericano y tiempo después la familia obtuvo residencia, pero él perdió el estatus legal tras ser detenido por tercera ocasión conduciendo su automóvil bajo la influencia del alcohol en Las Vegas, Nevada, donde vivía.

La vida del padre de cuatro hijos y empleado de una imprenta en la ciudad turística cambió por cometer las citadas ofensas, pues pasó dos años en una prisión de Nevada y después fue enviado a Florence bajo la custodia del ICE, según relató.

"Me dijeron que lastimosamente tenía que perder todos mis papeles por los errores que había cometido", dijo a Xinhua Malumbrez en un albergue en Guatemala tras su deportación.

En las fechas en las que el migrante ingresó al centro de detención en Florence la propagación del Covid-19 comenzaba su rápido crecimiento en Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia a nivel global, sin que las instalaciones a cargo del ICE fueran una excepción.

La agencia estadounidense reportaba a la fecha más de 6 mil 600 migrantes infectados y ocho fallecidos por Covid-19 en centros de detención en todo el país, con los cuatro recintos en Arizona superando los 700 casos.

"Nunca me tocó vivir eso (la pandemia) en la calle, pero me tocó vivirlo personalmente (...) Fue una situación muy incómoda y muy fea la que pasé en Arizona", relató el centroamericano tras calcular que la instalación alojaba a cerca de unos mil detenidos.

Dijo que convaleció varios días en una habitación "como de vidrio" junto con otros tres detenidos también contagiados del virus, recibiendo un tratamiento médico de suero y antibióticos que le eran inyectados en el estómago.

La sensación de ahogo a causa de la infección impedía al guatemalteco hablar por teléfono con su esposa o sus padres, con quienes mantenía una cercana relación porque vivían en la misma ciudad.

"Lo que más me duele es estar lejos de mis hijos, de mi señora y de mis padres también (...) Mis hijos, desde que nacieron, siempre estuve cerca de ellos", expresó.