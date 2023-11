Narran escenas de terror en hospital atacado por Israel

Agencia Reforma

Gaza, Franja de Gaza.- Un médico del hospital Al Shifa de Gaza dijo que el personal, los pacientes y los palestinos desplazados que se refugian allí estaban aterrorizados cuando las fuerzas israelíes asaltaron el complejo para erradicar a los militantes de Hamas que, según aseguran, se escondían debajo.

El doctor Ahmed El Mokhallalati, cirujano nacido en Irlanda que se formó en El Cairo y ejerció en Londres, dijo que las explosiones y los disparos que él y otras personas del hospital habían escuchado durante más de un mes se intensificaron repentinamente a primera hora de la tarde del martes.

"El sonido era realmente horrible", dijo por teléfono.

"Y entonces nos dimos cuenta de que los tanques se movían alrededor del hospital. Uno de los grandes tanques entró en el hospital por la puerta principal oriental, y estaban aparcados delante del servicio de urgencias del hospital".

Israel dijo que el ejército lanzó la incursión porque Hamas tiene un centro de mando bajo el hospital y utiliza túneles conectados para retener a los rehenes.

"Sabemos que es una gran mentira", afirmó Mokhallalati.

Hablando el miércoles por la mañana, dijo que sintió alivio cuando las tropas entraron finalmente en el complejo, aunque el personal no sabía lo que les iba a pasar, porque el miedo a ser bombardeados desde el exterior había sido inmenso.

"Se usaron todo tipo de armas alrededor del hospital. Apuntaron directamente al hospital. Intentamos evitar estar cerca de las ventanas", dijo, describiendo un gran agujero que habían hecho en la pared de una habitación de un edificio ambulatorio.

"Todo el mundo estaba muy, muy aterrorizado".

Mientras hablaba, se oían sonidos explosivos.

"Son disparos continuos de los tanques", afirmó.

Dice Israel que encontró armas

Las tropas israelíes encontraron armas e "infraestructura terrorista" durante la redada en el hospital Al Shifa de la Franja de Gaza, según informó el miércoles un alto cargo militar.

No detalló lo que se había encontrado ni proporcionó pruebas visuales, pero dijo que se presentarían más adelante.

El oficial, que no quiso dar su nombre, dijo a los periodistas que no hubo enfrentamientos en el interior del complejo hospitalario tras la llegada de los soldados durante la noche, y que no hubo roces con el personal médico ni con los pacientes.

No dijo dónde estaban operando los soldados, pero indicó que se encontraban en una sección del recinto distinta de donde se encontraban los médicos y los pacientes.

"Los soldados de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) ya han encontrado armas y otras infraestructuras terroristas. En la última hora, hemos visto pruebas concretas de que los terroristas de Hamas utilizaban el hospital Shifa como cuartel general terrorista", dijo el funcionario.

Hamas dijo en un comunicado que esta afirmación "no es más que una continuación de las mentiras y la propaganda barata, con la que (Israel) intenta justificar su crimen dirigido a destruir el sector sanitario en Gaza".

El funcionario israelí dijo que los soldados emprendieron "una operación extremadamente precisa y selectiva" y no dijo cuánto duraría.

"Nuestros soldados están avanzando lenta y deliberadamente basándose en nuestra información de inteligencia", afirmó.

El oficial dijo que cuatro militantes murieron en un tiroteo fuera de Al Shifa, cuando los soldados israelíes intentaban entrar en el complejo. Añadió que los soldados interrogaron a los individuos encontrados en la zona que estaban registrando.