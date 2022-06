NASA encuentra basura humana en Marte

El róver Perseverance de la NASA en Marte ha encontrado desechos de su llegada al planeta rojo en febrero de 2021, a dos kilómetros de donde se produjo el aterrizaje.

"Mi equipo ha detectado algo inesperado: es un trozo de manta térmica que cree que puede provenir de mi etapa de descenso, el 'jet pack' propulsado por cohetes que me dejó el día del aterrizaje en 2021", comenta la cuenta de Twitter de la misión junto a la imagen del trozo de basura, que ha quedado alojado entre dos piedras.

Se trata de un trozo brillante de papel aluminio parte de una capa que se usa para controlar la temperatura. La sorpresa por el hallazgo se ve resaltada porque está a dos kilómetros de distancia de donde aterrizó el róver. El equipo de la misión se pregunta si llegó a este punto directamente durante el aterrizaje o fue arrastrada por el viento.

Marte

El róver Perseverance de la NASA detecta basura humana en Marte

Nuevas fotos de la NASA muestran fragmentos del módulo de descenso del róver Perseverance, lejos del lugar de aterrizaje, sin que se sepa cómo llegó allí.

El fragmento de la manta térmica divisado por Perseverance entre dos rocas.

That shiny bit of foil is part of a thermal blanket – a material used to control temperatures. It’s a surprise finding this here: My descent stage crashed about 2 km away. Did this piece land here after that, or was it blown here by the wind? pic.twitter.com/uVx3VdYfi8

— NASA's Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) June 15, 2022