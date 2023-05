Ni el alambre de púas frenó el evento de ‘Abrazos No Muros’

Jaime Torres/El Diario de El Paso / Dora Alicia Castañón, quien abrazó a su madre Modesta Ríos, originaria de Torreón, Coahuila, después de 17 años de no verla

Fue una mañana nubosa con una temperatura agradable y en donde los pocos rayos de sol que se asomaron se mezclaron con el calor humano que irradiaban las decenas de familias que participaron en el programa binacional ‘Abrazos no Muros’ organizado a mitad del Río Grande por la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR) con el objetivo de reunir a la parentela que habita en ambos lados de la frontera y que por cuestiones migratorias no pueden estar juntas.

En un marco de unidad, respeto y humanismo, los agentes de la Patrulla Fronteriza observaron vigilantes el singular evento mientras los migrantes se abrazaban, reían, lloraban, charlaban e intercambiaban un sinnúmero de historias familiares en uno de los puntos de la frontera El Paso-Ciudad Juárez, muy cerca de la línea donde se unen dos países, tres estados y tres ciudades, después de no verse personalmente durante años.

“Fue algo muy bonito… doy gracia a Cristo porque nos dio la oportunidad de verla, abrazarla y darle un beso y decirle que me espere que pronto podré ir a visitarla”, dijo Dora Alicia Castañón, después de fundirse en un abrazo con su madre, originaria de Torreón, Coahuila, a quien no veía desde hace 17 años.

Al lado de su esposo Omar y sus cuatro hijos emocionada cayó en llanto mientras casi arrodillada acariciaba y reiteraba su amor a su progenitora una y otra vez después de 17 años de no verla.

Seis minutos de amor

Enferma y en silla de ruedas, la madre de Dora viajó a la frontera para poder estar seis minutos con ella, sus nietos y bisnietos, que fue el tiempo que se les dio a cada una de las 150 familias que acudieron a reencontrarse con sus parientes.

“Han pasado muchas cosas y ver que vino enferma y con la pérdida de una de sus piernas me da tristeza no haber estado con ella, pero a la vez me da energía y fuerzas para seguir adelante en este país pidiéndole a Dios algún día poder obtener mi visa e ir a verla”, externó entre lágrimas, tras narrar que aunque no la había visto durante ese tiempo, mantienen comunicación vía telefónica.

Con tristeza manifestó que en ese tiempo también han muerto tres de los siete hermanos que integraban la familia, con lo que igual que muchas familias, ha resentido una serie de golpes en su vida. “Mi madre ha sido muy fuerte”, dijo.

“Muy importante para todos nosotros que nos den esta oportunidad para ver a nuestra familia cara a cara al no poder cruzar ninguno la frontera. Es el momento de estar con ellos, darnos un abrazo y un beso”, dijo con gran felicidad Omar quien también aprovechó para ver y convivir con su hija Arlene.

Bajo el lema ¡No están solos! y bajo los acordes de la melodía “América” que interpreta el grupo norteño “Los Tigres del Norte” los inmigrantes bajaron y pasaron jubilosos de manera ordenada al templete instalado a mitad del río –cuyo flujo era escaso– para poder coincidir con sus seres queridos.

José Pedro López, fue otro de los padres de familia que se benefició con este reencuentro y acudió junto con su esposa Lilia y sus cuatro hijos para reunirse con sus cuatro hermanos, una prima y una sobrina después de 22 años de no verlas personalmente.

“Aunque me siento muy contento y emocionado esta mañana ha sido muy triste no poderlos ver y sobre todo no haber acudido al sepelio de mis tres hermanos”, dijo el inmigrante mexicano, luego de haber abrazado a sus hermanos Adolfo, Ricardo, Ema y Graciela; a su prima Carmen y a su sobrina Gabriela.

Un poco de luz

“Que contraste mientras muchos migrantes son procesados y deportados muy cerca de aquí, por lo menos tenemos la oportunidad de que estas familias puedan reunirse y descubrir un poco de luz en esta situación tan difícil que estamos viviendo”, dijo el obispo de la Diócesis de El Paso Mark Seitz, luego de escuchar las historias de dos familias que no se habían visto desde hace 4 y 20 años.

En su intervención el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, quien por segunda ocasión acudió a este evento binacional, hizo un reconocimiento por el esfuerzo que realiza la Red Fronteriza por los Derechos Humanos para reunir a las familias y todo el esfuerzo que hace por todas las personas que luchan para tener una mejor vida.

“Reiterar nuestra disposición de trabajar unidos para lograr los objetivos, reiterar que estamos a la orden no solo para este evento si no para cualquier cosa que se pueda ofrecer”, dijo el edil tras saludar a las familias de ambos lados de la frontera y agradecer la oportunidad de formar parte de este esfuerzo.

Igual pero diferente

Por su parte Fernando García, director de la organización BNHR, manifestó que si bien han sido 10 años de llevar a cabo este evento, en especial esta vez ha sido diferente. “Este año fue esencialmente difícil porque tenemos una serie de cosas sucediendo en nuestra región, específicamente el hecho de que la frontera ha sido militarizada de una manera extraordinaria”. Lo anterior al referirse a la llegada de los soldados texanos mandados por el gobernador Greg Abbott bajo una política racista.

Indicó que el evento, el cual ya tenía definido una locación, fue cambiado una semana antes debido a que los militares habían puesto alambres de púas en el río… “realmente es lamentable este tipo de agresión a nuestras comunidades, pero por fortuna estamos haciendo finalmente el evento en un lugar donde no hay barreras. Y es un acto bonito, es de humanidad, es de amor, pero también de protesta desesperada contra la política migratoria y fronteriza que tenemos aquí en nuestra región”, dijo al término de la ceremonia reunificadora.

Apuntó que en medio de toda esta oscuridad, que ha creado la política migratoria en los Estados Unidos esta agresión en contra de las familias “hoy es un día de fiesta donde en este momento la frontera pertenece a las familias. Hoy las comunidades están unidas al menos por medio día”.

Enfatizó que dentro de esta psicosis El Paso y Ciudad Juárez fueron una sola comunidad, “y eso es lo que se quisiera para el futuro, que nos reconozcamos como una sola comunidad y que ninguna familia esté separada. Entonces ese es el mensaje que estamos enviando en medio de toda esta locura, es posible algo diferente, es posible algo mejor”.

Con él coincidieron las regidoras Isabel Salcido y Alexsandra Annello, representantes de los Distritos 5 y 2, además de David Scout, comisionado del Precinto 2 del condado de El Paso, quienes se pronunciaron por una reforma migratoria para evitar que los migrantes sigan exponiendo su vida en el intento por alcanzar su tan anhelado ‘sueño americano’.

La lucha sigue

“…El Paso es una región hermosa pero lamentablemente los líderes en el Congreso y los líderes en la capital de Texas, en Austin, tratan de convertir esta región en algo feo… cuántas personas han dado la vida por buscar una mejor vida en este río. Es injusto. Cuántas personas han caído de un muro o han muerto al caerse… es una tragedia”, dijo Stout, tras suplicar que pare todo esto.

Insistió que los electores deben elegir a personas comprometidas que escuchen y que hagan caso a las demandas de la población en materia migratoria. Tenemos que seguir luchando para que no tengamos más eventos así, para que todos, mexicanos y estadounidenses, se puedan reunir y darse un abrazo sin tener que estar en medio de este río.

Previo al reencuentro la activista Ivonne Díaz, organizadora regional de Texas Rising en El Paso, señaló que lo que iba a pasar en ese lugar no era algo normal y no tenían que reunirse en estas circunstancias.

“Las políticas de migración son inhumanas y el sistema está en crisis”, dijo tras denunciar que los políticos han estado utilizando este problema sólo para su beneficio por lo que urgen soluciones reales y no solamente ‘curitas’.

Acusó que los proyectos de ley que están proponiendo en la legislatura de Texas están basados en creencias racistas y xenófobas y son de la extrema derecha. “No necesitamos seguir militarizando nuestra frontera, necesitamos una reforma en todo el sistema migratorio y debe ser integral y debe ser humana”, puntualizó al lamentar que de no hacerlo muchas familias no van a volver a ver a sus seres queridos en el futuro.