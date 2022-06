Nicolás Maduro agradece a López Obrador solidaridad ante Cumbre de las Américas

Luego de que esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador informara que no acudirá a la Cumbre de las Américas, debido a que Estados Unidos no invitó al encuentro a Nicaragua, Cuba y Venezuela, el presidente de este último país, Nicolás Maduro, agradeció al mandatario mexicano por su solidaridad.

Tal como lo había anunciado semanas atrás, el presidente López Obrador informó esta mañana que no asistirá a la cumbre que se desarrollará esta semana en Los Ángeles, California, Estados Unidos, y en su representación lo hará el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

Informar que no voy a asistir a la Cumbre de las Américas, va en mi representación y en la del gobierno, el canciller Marcelo Ebrard, y no voy porque no se invita a todos los países de América, dijo el presidente en su conferencia mañanera.

Ante el anuncio, Nicolás Maduro afirmó que la postura de López Obrador es “determinante y firme”.

“Agradecemos su solidaridad con los pueblos de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Los países de este continente merecen ser respetados. Defenderemos siempre la soberanía y la independencia de los pueblos. ¡Unión!”, enfatizó.