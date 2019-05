Niega Assange consentimiento de extradición

Londres.- El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, dijo este jueves que no aceptará su extradición a Estados Unidos, donde se le acusa de conspirar para infiltrarse en una computadora del Pentágono.

Durante una vista judicial en Londres, Assange manifestó que no se entregará a la extradición por hacer periodismo que ha ganado muchos premios y "protegido a muchas personas".

Vestido con chaqueta deportiva y pantalones tejanos, Assange lució sereno durante la breve vista ante la Corte de Magistrados de Westminster.

El juez Michael Snow dijo que posiblemente pasarán "muchos meses" antes de que se lleve a cabo una audiencia completa sobre el tema de la extradición y fijó una audiencia procesal para el 30 de mayo y luego para el 12 de junio.

El australiano de 47 años fue sentenciado el miércoles a 50 semanas en prisión en Reino Unido por violar los términos de su libertad bajo fianza en 2012 y refugiarse en la Embajada de Ecuador en Londres. En ese año la justicia buscaba extraditarlo a Suecia para ser interrogado por denuncias de violación y abuso sexual presentadas por dos mujeres.

La policía británica detuvo al activista el mes pasado dentro de la Embajada ecuatoriana luego de que Quito revocó su estatus de asilado político.

Assange dice que buscó asilo porque temía ser enviado a Estados Unidos a enfrentar cargos relacionados con la publicación de documentos militares secretos en WikiLeaks, el portal que fundó.

En Estados Unidos, Assange está acusado de colaborar con la ex analista de inteligencia del Ejército Chelsea Manning para descifrar la contraseña de una computadora gubernamental con información confidencial.

Manning, que pasó varios años encarcelada por filtrar documentos clasificados a WikiLeaks, volvió a prisión en marzo por negarse a declarar ante un jurado investigador que investigaba a WikiLeaks.

Ben Brandon, un abogado que representa al gobierno de Estados Unidos, dijo el jueves en la corte que los investigadores estadounidenses han obtenido detalles de un intercambio de mensajes entre Manning y Assange en 2010. Brandon indicó que los dos hablaron de que Manning entregara documentos confidenciales a Assange.

El abogado agregó que los documentos supuestamente extraídos de la computadora del gobierno incluían 90 mil informes de actividad de la guerra en Afganistán; 400 mil documentos relacionados con la guerra en Irak; 800 evaluaciones de detenidos en la prisión en Guantánamo y 250 mil cables del Departamento de Estado.

La acusación de Estados Unidos contra Assange implica una pena máxima de cinco años en prisión, pero al activista le preocupa que se puedan sumar acusaciones más serias en su contra.

La editora jefe de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, declaró el miércoles que la batalla legal por la extradición era "una cuestión de vida o muerte" para el activista.