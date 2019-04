Niega EU pago a Norcorea por estudiante

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que su Administración pagara por la devolución del estudiante Otto Warmbier, luego que Corea del Norte emitiera una factura médica por 2 millones de dólares, supuestamente a cambio de su liberación.



"No se pagó dinero a Norcorea por Otto Warmbier, ni 2 millones de dólares, ni nada más", escribió Trump en su cuenta de Twitter.



"Esta no es la Administración de Obama, que pagó 1.8 millones de dólares por cuatro rehenes, o que dio más de cinco rehenes terroristas, que pronto regresaron a la batalla", agregó el Mandatario en referencia a un intercambio de rehenes que tuvo lugar en 2014.



Ayer, el diario The Washington Post aseguró que Norcorea emitió una factura de 2 millones de dólares para la atención hospitalaria de Otto Warmbier, quien insistió en que un funcionario de EU firmara un compromiso de pago en 2017 antes de que se le permitiera regresar a la Universidad de Virginia.



La presentación de la factura, nunca antes presentada por funcionarios de ambos países, representa una fuerte revelación incluso para el régimen, conocido por sus técnicas agresivas.



Pero dos personas familiarizadas con la situación señalaron que el principal enviado de EU enviado para recuperar Warmbier firmó un acuerdo para pagar la factura médica por instrucciones emitidas por Trump.



Otto Warmbier, de 22 años, fue encarcelado en Norcorea en diciembre de 2015 durante un viaje de estudios a ese país por robar un cartel de propaganda y permaneció preso por 17 meses.



El estudiante volvió a EU en junio de 2017 en estado de coma, con daño cerebral grave, ciego, sordo, con convulsiones y murió seis días después.



Un portavoz de la Casa Blanca comentó bajo condición de anonimato a a The Associated Press, que el Gobierno no discute negociaciones sobre rehenes.