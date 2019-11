Niega Trump pedir ayuda a Fiscal

Washington DC, EU.- El Presidente Donald Trump negó el jueves querer que el Secretario de Justicia William Barr diera una conferencia de prensa para declarar que no violó la ley durante una llamada telefónica donde el mandatario presionó a su homólogo de Ucrania a que investigara a rivales demócratas.

"Es totalmente falsa y simplemente otra NOTICIA FALSA con fuentes anónimas que no existen", tuiteó Trump sobre la historia, reportada primero por The Washington Post.

El Post indicó que Barr rechazó la solicitud, la cual habría escuchado en septiembre, más o menos en los días en que la Casa Blanca difundió la transcripción de borrador sobre la llamada que hizo Trump el 25 de julio y que ahora es el núcleo en el proceso de juicio político que inició la Cámara de Representantes.

El diario citó a personas anónimas al tanto del tema.

Los demócratas en la Cámara baja están investigando si Trump presionó a Kiev para que investigara a rivales demócratas a cambio de liberar dinero para ayuda militar.

El Presidente estadounidense insiste en que no hizo nada inapropiado.