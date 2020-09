Niega Trump que haya llamado a los soldados caídos ‘perdedores’ y ‘tontos’

The New York Times

The New York Times

Washington.- El presidente Trump negó acaloradamente la noche de jueves que se refiriera a los soldados estadounidenses muertos en combate durante la Primera Guerra Mundial como "perdedores" y "tontos", actuando rápidamente para evitar perder el apoyo entre los militares y sus aliados solo dos meses antes de las elecciones.

Al dirigirse a los reporteros bajo el ala del Air Force One, después de regresar de un mitin de campaña, Trump, visiblemente enojado, refutó un informe de una revista en el que decidió no visitar un cementerio para soldados estadounidenses en Francia en 2018, porque temía que la lluvia estropeara su cabello y no creía que fuera importante honrar a los muertos de la guerra.

"Si realmente existieran personas que hubieran dicho eso, son maleantes y mentirosos", gritó Trump por encima del ruido de los motores del avión. “Y estaría dispuesto a jurar sobre cualquier cosa que nunca dije eso sobre nuestros héroes caídos. No hay nadie que los respete más”. Añadió: "¿Qué animal diría tal cosa?"

El informe de la revista “The Atlantic”, de su editor en jefe Jeffrey Goldberg, atribuyó el episodio a “cuatro personas que conocieron de primera mano la discusión de ese día”, pero no las nombró. Durante una conversación con altos funcionarios, según la revista, Trump dijo: “¿Por qué debería ir a ese cementerio? Está lleno de perdedores". En el mismo viaje, decía el artículo, se refirió a los marines estadounidenses asesinados en combate en Belleau Wood como "tontos" por haber sido asesinados.

El artículo también decía que la conocida antipatía de Trump por el senador John McCain, el republicano de Arizona y héroe de la guerra de Vietnam, se puso de manifiesto después de la muerte del senador en agosto de 2018. "No vamos a apoyar el funeral de ese perdedor", el artículo cita a Trump diciéndole a su personal. Se enfureció al ver que las banderas bajaban a media asta. “¿Para qué diablos estamos haciendo eso? El tipo era un jodido perdedor”, dijo el presidente a sus asistentes, según el artículo.