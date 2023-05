Niegan anulación de juicio a Trump por caso de violación

Nueva York, Estados Unidos.- A Donald Trump se le negó un juicio nulo en el caso civil de agresión sexual en su contra, luego de que hizo la solicitud por lo que él llamó decisiones "injustas y perjudiciales" que dieron a su acusadora una ventaja frente al jurado.

El abogado del ex Presidente, Joe Tacopina, dijo en una carta enviada el lunes al juez del distrito de EU Lewis Kaplan que el tribunal debería conceder un juicio nulo -con el juicio declarado inválido, lo que podría resultar en uno nuevo-, o corregir el expediente para abordar una serie de decisiones que afirma dieron una ventaja injusta a E. Jean Carroll, la autora de Nueva York que acusa que Trump la violó en la década de 1990.

El juez denegó la solicitud el lunes por la mañana desde el estrado, sin dar explicaciones, mientras el juicio continuaba. Es probable que se emita un fallo por escrito posteriormente.

Tacopina también solicitó una mayor libertad para interrogar a Carroll cuando ella regresó al estrado de los testigos el lunes. Argumentó que Kaplan cerró indebidamente sus líneas de interrogación la semana pasada sobre detalles del presunto ataque y sus consecuencias.

Esta es la segunda semana del juicio, al cual Trump aún no ha asistido.

Carroll, ex-columnista de consejos en la revista Elle, afirma que Trump la violó en un vestidor de la tienda departamental Bergdorf Goodman en 1995 o 1996. El año pasado, presentó una demanda en virtud de una ley de Nueva York que levanta temporalmente el plazo de prescripción de las denuncias de agresión que tienen décadas de antigüedad.

Trump ha negado cualquier conducta indebida en este caso, así como en todos los casos y investigaciones en su contra, calificándolos como parte de un esfuerzo partidista para derribarlo. El juicio de Carroll, el último de sus problemas, ha traído nueva atención a las acusaciones pasadas sobre su trato a las mujeres, que no lograron detener su campaña presidencial en 2016, mientras se postula para la carrera presidencial de 2024.

Videos de seguridad

Tacopina argumentó que el juez detuvo indebidamente su interrogatorio a Carroll sobre si ella alguna vez solicitó las imágenes de seguridad de la tienda departamental de ella y Trump cerca de la entrada de la tienda, donde afirma que se encontraron antes de decidir comprar juntos. El abogado dijo que su falta de búsqueda de tales imágenes es evidencia de que el ataque no ocurrió.

El abogado también afirmó que el juez reforzó indebidamente el testimonio de Carroll cuando Tacopina le preguntó sobre una línea en su libro de 2019, "What Do We Need Men For? A Modest Proposal", en la que sugirió que los hombres deberían ser "enviados a Montana y reentrenados".

"Entienda que eso fue dicho como sátira", testificó Carroll.

"Ah, ok"", dijo Tacopina.

Luego, el juez intervino para decir que era una referencia a "A Modest Proposal" de Jonathan Swift, y Carroll estuvo de acuerdo. Tacopina dijo que el intercambio fue inapropiado.

'Favoritismo' ante el jurado

"El tribunal no debía proporcionar pruebas desde el estrado para corroborar la posición del demandante de una manera que sugiriera favoritismo hacia alguna de las partes", dijo Tacopina en su carta.

Trump, de 76 años, ha argumentado durante mucho tiempo que la acusación de Carroll era imposible de creer debido a su edad y porque no era su "tipo". También argumenta que habría habido testigos y que ella habría gritado o lo habría denunciado a la Policía después.

Carroll, de 79 años, dice que el departamento de lencería del sexto piso donde ella alega que ocurrió el ataque estaba sin personal y casi desierto en la noche de la semana en que estuvieron allí, y que no informó del incidente porque estaba avergonzada y porque temía que Trump intentara destruirla si hablaba.