Niegan trabajo a mujer por su trasero

¡De no creerse!

En Facebook anda circulando una conversación entre una empleadora y una mujer que aparentemente recomendó a una amiga suya para un trabajo, pero lamentablemente fue rechazada por su aspecto físico.

Aunque a nadie le consta si esto es verdad o no y no hemos encontrado rastro de la supuesta afectada, según las imágenes publicadas la joven acudió a una entrevista de trabajo, pero pese a que ‘cumplía con el perfil’ no la contrataron por el tamaño de sus nalgas.

En la conversación entre la mujer de Recursos Humanos y la amiga de la joven discriminada, la primera le reclama porque según la vacante era en ‘contabilidad, no para un teibol’.

La amiga de la mujer, a quien se le acusa de tener un trasero enorme, en seguida la defiende y asegura que ella es una chica comprometida con su chamba y que además nunca viste de manera ‘inapropiada’.

‘Venía vestida bien, formal y así , pero no inventes amiga, pinches nalgotas”, dice la mujer de Recursos Humanos.

La amiga de la chica rechazada para el trabajo la defendió en todo momento y le reclamó que no pudieran fijarse más allá del físico de la candidata y enfatizó en que eso además era discriminación.

Por su parte, la encargada de Recursos Humanos alegó que no podían tener ‘eso’ en la oficina pues desde que entró llamó la atención de todos sus compañeros.