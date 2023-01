Niña pide a ‘La Migra’ que libere a su “papi” y no lo deporten

Nueva York.- Aliya tiene apenas 6 años, y aunque su vida había estado llena de alegría y mucho amor en el hogar que compartía con su “papi”, Julio Patricio Gómez, la mañana del pasado 14 de octubre, siendo tan pequeña, las cosas para ella y la familia del ecuatoriano, se pusieron patas arriba.

‘La Migra’ llegó hasta su casa en Staten Island, y tras comunicarle al trabajador de construcción que había una orden de deportación en su contra, emitida desde el 2010, lo arrestaron y se lo llevaron al Centro de Detención Moshannon Valley Processing Center, en Pensilvania, donde actualmente hay más de 900 inmigrantes privados de la libertad.

El desespero, la tristeza, la angustia, y un dolor inmenso por estar separada de su “papi”, se han apoderado de la pequeña, quien en su más reciente visita a su papá, junto a su tía, antes de Navidad, en medio de su inocencia quería quedarse en el Centro de Detención. Aliya no quería estar lejos del ecuatoriano, quien es padre soltero y único cuidador de su niña desde que tenía solo 1 año de edad.

Aliya, nacida en Estados Unidos, está muy triste y con sus palabritas infantiles solo pide al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que se conmuevan y liberen pronto a su papá. Ella quiere volver a jugar con Patricio; quiere que todo vuelva a ser como antes de octubre y tener a su “papi” de regreso.

“Me siento triste porque no puedo ver a mi papá. Nosotros íbamos a Chuck E. Cheese juntos, al fútbol juntos y fuimos a Legoland juntos. Siempre quise ir a Legoland antes y él me llevó. Liberen a mi papi para que pueda estar conmigo”, dijo la pequeña, quien está actualmente bajo el cuidado de otros familiares. “Te amo papito“, agregó la pequeñita en un par de dibujos que le ha hecho a su padre, con imágenes de la película Frozen y el deseo de que esta situación tenga un final feliz.

Rosa Gómez, hermana mayor del padre de Aliya, en medio de lágrimas, narró que la vida de la familia, originarios de Azogues Ecuador, se ha convertido en una pesadilla desde que ICE se llevó a Patricio, y le imploró a las autoridades de Inmigración que piensen en el daño que el arresto de un padre ejemplar está haciendo en la pequeña y en el resto de los Gómez.

“Estamos viviendo un momento muy feo. No podemos estar bien con Patricio detenido. No hay un solo segundo de tranquilidad. Es muy doloroso y nos parte el alma oír a la niña diciendo: ‘quiero a mi papito, quiero a mi papito‘”, narró la entristecida tía. ” Yo le digo a todos los señores (autoridades) que saquen de ahí a mi hermano. Mi hermano no es mala persona, es buen trabajador, buen ciudadano. Es alguien que ha estado pagando los impuestos siempre. Les pido que nos ayuden porque estamos sufriendo todos”.

La hermana de Gómez agregó que además la detención del padre de familia tiene muy afectada a su madre, de 68 años, quien está sufriendo mucho.