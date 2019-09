No busco reunirme con Rohaní: Trump

Washington DC, EU.- El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que no quiere reunirse con su homólogo iraní Hasán Rohaní, durante la cumbre planeada para la próxima semana en Nueva York.

"No estoy buscando reunirme con el. No creo que esté listo, pero lo estará", aseguró Trump a reporteros a bordo del Air Force One.

Trump aseguró que la reunión se llevará a cabo en el momento correcto, pero preferiría evitarlo por ahora.

Las tensiones entre EU e Irán se han incrementado luego que la Administración Trump señalara a Riad por los ataques con drones a refinerías en Arabia Saudí.