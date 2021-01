No dejó Melania Trump su huella en la Casa Blanca

Reforma

Washington, EU.- Melania Trump llegó a la Casa Blanca acostumbrada a los focos. Sin embargo, en sus cuatro años como Primera Dama de Estados Unidos rehuyó lo que más pudo de ellos.

Una de las grandes incógnitas cuando Donald Trump se hizo con la presidencia era el papel que desempeñaría su esposa, y a días de ceder su lugar a Jill Biden, el miércoles 20 de enero, la duda parece no haber encontrado respuesta y muchos la recordarán como la Primera Dama que no fue.

Se han escrito casi una decena de libros sobre cómo es realmente la mujer nacida en la antigua Yugoslavia hace 50 años, pero la información siempre ha llegado de terceros. Ella levantó un muro que, pese a su obsesión, la prensa no logró derribar.

Quizá, uno de los momentos más sinceros de Melania fue el que se dio a conocer el pasado 2 de octubre, cuando se publicó una conversación entre Melania y su ex asistente, Stephanie Winston Wolkoff, durante el verano de 2018.

En el audio, Melania se lamentaba de que los medios no habían cubierto su visita a los menores de edad en centros de detención de inmigrantes en Texas.

"Si voy a Fox News van a hacer la historia, pero no quiero ir a Fox News", reconocía.

Otra dosis de verdad entre el océano de hermetismo fue la publicación de la grabación que pasó a último plano cuando ella y Donald Trump informaron a última hora de la noche que se habían contagiado de Covid-19.

"Dicen que soy su cómplice, que soy igual que él que no hablo lo suficiente, que no hago lo suficiente", lamentaba.

También se dijo que no soportaba a Ivanka Trump, que se casó por conveniencia, y que era a la única que el magnate neoyorquino escuchaba; mucho se dijo de Melania, pero ella pocas veces confirmó o desmintió.

Con ella, simplemente, no se sabe. Según el portal de noticias Page Six, asiste a reuniones para escribir sus memorias de lo vivido estos cuatro años en la Casa Blanca. Si se lleva a cabo, podría ser la oportunidad de conocer su versión de la historia y, probablemente, la manera en la que la futura ex Primera Dama ingresaría un dineral.

Su poca apertura con los medios de comunicación dio paso a la especulación y a la interpretación más que a la investigación. Especialmente cuando se trataba de su relación con Trump, que fue descrita como distante: como cuando él le pedía una sonrisa y ella se negaba, le intentaba dar la mano y ella lo apartaba o cuando simplemente el republicano se cubría de la lluvia bajo un paraguas y la dejaba a ella al descubierto caminando tras él bajo la lluvia. El rumor, confirmado por varias fuentes, de que dormían en habitaciones separadas contribuyó a la narrativa.

El papel de la Primera Dama estadounidense ha cobrado más peso según avanza la llegada de nuevos inquilinos a la Casa Blanca. Pero en la Administración Trump, el respeto por las tradiciones nunca ha sido el sello de distinción.

Mientras las antecesoras de Melania eligieron la lucha por una causa desde que asumieron su rol, Melania Trump tardó 16 meses en anunciar la campaña Be Best (Sé el Mejor), un proyecto para combatir el ciberacoso, entre otros problemas que afectan a los niños. Sólo la elección de su bandera de lucha provocó polémica, considerando que su marido propagaba insultos a quien se le interpusiera en su camino a través de Twitter. La contradicción supuso algún abucheo a Melania Trump en sus eventos.

La ex modelo se quejaba de los esfuerzos que estaba haciendo para decorar la Casa Blanca por Navidad y que los periodistas sólo le preguntaban por la separación de los niños en la frontera con México, la polémica medida adoptada por su marido.

"¿A quién le importa un carajo estas cosas y la decoración navideña?", se preguntaba la eslovena en la llamada que por fin revelaba un atisbo de cómo se sentía realmente, al menos, en cuanto a la tradición instaurada por una de sus antecesoras más emblemáticas, Jackie Kennedy.