'No es mi nieta, es mi novia': se llevan 37 años y se van a casar

Ciudad de México.- Dicen que 'para el amor no hay edad' y en el caso de Eileen y Julia parece ser cierto. Se llevan 37 años y su amor ha roto todas las barreras.

Fue hace casi un año cuando la youtuber británica, Julia Zelg, de 23 años conoció a Eileen De Freest, de 60 en Tinder.

Ambas aseguran que cuando se conocieron fue amor a primera vista y han sido inseparables desde entonces.

Cuando vi a Eileen en persona por primera vez quedé asombrada porque es la persona más gentil y amable del mundo..."

A pesar de llevar menos de un año de relación ya se mudaron juntas, han adoptado a un pequeño gatito llamado Britney y ¡se van a casar!.

Sin embargo, el ser una pareja lésbica y la diferencia de edad entre ellas han sido producto de constantes críticas.

De hecho, usualmente las confunden con madre e hija, o peor, abuela y nieta, a lo que Eileen aclara:

No es mi nieta, es mi compañera y mi amante. Sí me ofende pero creo que el marco de referencia de la gente es muy cerrado y siento pena por ellos".

También recibimos comentarios de odio por ser gay; desafortunadamente todavía hay mucha gente homofóbica por ahí", añadió Julia.

Afortunadamente, Eileen y Julia saben que lo único que importa es el amor y respeto que se tienen mutuamente y aseguran que todos los aspectos de su relación (incluido el sexual) son increíbles.

Julia y yo tenemos una extraordinaria vida sexual, nunca había estado con alguien tan emocionante y divertida como ella."

Su romance va tan bien que hace poco viajaron a Brasil para que Eileen conociera a la madre de Julia quien ha aceptado completamente la relación de su hija:

No me imaginé que Julia tuviera una novia mucho mayor que ella, pero no le veo problema..."

Disfruté mucho conocer a Eileen y que mi hija sea feliz es lo único que importa".

Lo único que realmente lastima a Julia es pensar que Eileen no vivirá tanto como ella.

A veces me preocupa el futuro. Me rompe el corazón pensar que no podremos envejecer juntas."

Sin duda, Eileen y Julia han demostrado que ni el género ni la edad son determinantes en una relación, y que como te contamos en este estudio las parejas de Tinder sí son más estables.