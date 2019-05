"No lo puedo cuidar": hallan a bebé en una caja de cartón

Buenos Aires.- Un bebé recién nacido fue hallado este miércoles abandonado en una caja de cartón en la localidad argentina de Merlo, en el oeste del Gran Buenos Aires. Sobre su pecho, el niño llevaba una nota de la madre en la que señalaba que no podía cuidarlo.

"Me llamo Mateo. Nací el martes a las 20:35. Mi mamá me dejó acá porque no puede cuidarme", señalaba el texto escrito en un papel, que fue encontrado dentro de la misma caja cerrada donde fue dejado el menor.

"Quien haya encontrado a mi hijo Mateo, le pido por favor que llame a su papá, se llama Joaquín y todavía no lo sabe. Este es su número, no puedo cuidarlo ni tenerlo", dice la primera parte de la nota, junto a un número del teléfono.

Por último, la presunta madre escribió: "Lo amo mucho y espero que algún día me perdone".

El recién nacido fue encontrado casualmente por tres jóvenes que escucharon ruidos al pasar por al lado de la caja.

Al abrir la caja, los jóvenes encontraron al bebé envuelto en mantas blancas y celestes de lana, con la piel morada por la exposición a las bajas temperaturas por varias horas, con sangre del parto en la cabeza y los ojos cerrados.

Tras avisar a la Policía, el niño fue internado en el Hospital Héroes de Malvinas de Merlo, donde se encuentra fuera de peligro y en observación.