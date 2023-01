No quiero más muertos por las protestas: Boluarte

Lima, Perú.- La Presidenta de Perú, Dina Boluarte, pidió este miércoles que se realicen las protestas en paz y sin recurrir a la violencia, luego de que organizaciones reiniciaron movilizaciones y bloqueos de carreteras tras acabarse un acuerdo con el Gobierno.

En una entrevista con RPP Noticias, la Mandataria llamo a la "paz, a la calma, a la unidad para impulsar el desarrollo de la patria".

"Creo que hoy día Perú vive una de las circunstancias más desafiantes de su historia. No queremos que nuestro país siga en la inestabilidad y la zozobra, queremos un país en paz y en orden por el bien de toda la sociedad", dijo.

"Me he comprometido a conducir una transición ordenada y pacífica, pero necesitamos del apoyo de todas y todos los compatriotas. Creo que nuestro país, la única forma que tiene para salir adelante es en paz. La violencia no solo genera dolor y sufrimiento sino conduce al atraso. Nadie y menos yo, en mi calidad de presidenta, quiero que haya más muertos a consecuencia de las protestas".

Pero Milan Knezvich, presidente del Frente de Lucha de la ciudad de Abancay, en Apurímac, aseguró que las maninfestaciones continuarán. "Nadie va a querer dialogar con ella. Mientras la señora Dina Boluarte no renuncie esto va a seguir", dijo a radio Exitosa.

Los movilizados exigen la renuncia de Boluarte, el adelanto de elecciones para 2023 y la disolución del Congreso, el cual destituyó al ex Mandatario Pedro Castillo tras intentar dar el pasado diciembre un auto golpe de Estado.

El Gobierno anticipó la semana pasada el reinicio desde este 4 de enero de las movilizaciones.

"Existen diez puntos de bloqueo, especialmente en Puno" (sureste), dijo a periodistas el jefe del Gabinete de ministros, Alberto Otárola, tras la instalación en Lima de un centro de monitoreo y control de crisis.

En Arequipa (sur), la Policía intentaba desbloquear vías utilizando gases lacrimógenos para dispersar a decenas de manifestantes.

Los bloqueos con piedras y quema de neumáticos también ocurrían en vías de las regiones de Junín (centro) y Puno, Cusco y Apurímac (sureste).

"Los aeropuertos están funcionando normalmente", precisó sin embargo Otárola.

Los edificios públicos y aeropuertos en las regiones donde se anunciaron protestas amanecieron resguardados por policías y militares, estos últimos autorizados a intervenir tras la declaratoria de un estado de emergencia a mediados de diciembre.