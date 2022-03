'No sé si los volveré a ver'; familias se separan por guerra

Odessa, Ucrania.- Iryna Dukhota ha estado casada con su esposo durante 26 años. Lo conoció cuando eran jóvenes, mientras él paseaba en bicicleta en Kiev, la capital de Ucrania. Hace unos días, se separaron.

Con miles de personas corriendo a su alrededor, la pareja se paró en la frontera entre Ucrania y Polonia, con los labios temblando. Después de todos estos años, llegó el momento de decir adiós.

"Le dije 'Te amo' y 'Nos veremos pronto'", externó Dukhota, con los ojos llorosos.

Ahora, no sabe cuándo o incluso si lo volverá a ver.

A medida que el Ejército ruso avanza hacia Ucrania desde el norte, el sur y el este, una migración masiva de millones de civiles se acumula en las fronteras.

Las puertas fronterizas internacionales son un filtro doloroso que separa a las familias.

El Gobierno ucraniano ha ordenado que los hombres de 18 a 60 años no puedan salir del país, por lo que las multitudes que llegan a Polonia, Hungría y otras naciones vecinas están desprovistas de hombres.

Son casi exclusivamente mujeres y niños pequeños los que pasan por los puestos de control después de despedidas desgarradoras. Los hombres ucranianos, quieran o no, vuelven a luchar. Algunas mujeres se refirieron a las separaciones como "una pequeña muerte".

Medyka es uno de esos puntos de clasificación. Un pequeño pueblo en la frontera entre Polonia y Ucrania, sus caminos están llenos de mujeres y niños ucranianos que marchan hacia el oeste.

Mientras que en Ucrania se celebra el exceso de nacionalismo, y los jóvenes y sus padres acuden a los centros de reclutamiento militar, el estado de ánimo en la frontera es muy diferente.

Los refugiados dijeron que se sentían aislados no sólo de su país sino también de sus familias. Hablan de estar desconcertados, perdidos y solos.

De la noche a la mañana, las madres se han convertido en cabezas de familia en un país extranjero, cargando maletas, niños pequeños, trabajando con dos teléfonos celulares a la vez o fumando cigarrillos nerviosamente.

"Todavía no puedo creer que esté aquí", dijo Iryna Vasylevska, quien acababa de dejar a su esposo en Berdychiv, un pequeño pueblo en el norte sitiado de Ucrania.

Ahora sola, con dos hijos, de 9 y 10 años, indicó que había estado tan estresada que no durmió durante dos días ni podía tragar mucha comida.

"Todo está bloqueado", señaló llevándose una mano temblorosa al cuello.

Su esposo, Volodymyr, está sentado en casa esperando más instrucciones de las autoridades, pero dijo sentirse "más ligero en mi corazón sabiendo que ya no escuchan los sonidos de las sirenas".

Otro hombre, Alexey Napylnikov, instó a su esposa e hija a huir por su seguridad.

"Esta separación es como caer en el vacío. No sé si alguna vez los volveré a ver".

Bajo la ley marcial, que fue introducida por el Gobierno ucraniano el 24 de febrero, todos los hombres de 18 a 60 años tienen prohibido salir del país a excepción de los que tengan al menos tres hijos o trabajen en ciertos sectores estratégicos, como traer armas.

Unos cuantos hombres pudieron escapar cuando estalló la guerra, pero poco después, los guardias fronterizos ucranianos comenzaron a registrar los autos alineados en la frontera y ordenaron a los hombres que se quedaran atrás.

Para algunos, esta política parece sexista. Las mujeres también se han quedado para luchar. Entonces, ¿por qué las familias no pueden elegir qué padre se irá con los niños?

Cuando se le preguntó sobre esto, un funcionario ucraniano citó la política militar del país y dijo que, si bien algunas mujeres se ofrecen como voluntarias para servir, no están legalmente obligadas a hacerlo.

No son sólo los maridos y las esposas son los que están siendo separados. Las familias multigeneracionales también se han roto.

Entre las multitudes que fluyen por los portones en Medyka y en otros puntos fronterizos, tampoco hay adultos mayores. La mayoría ha optado por quedarse en Ucrania.

"He pasado por esto antes, y el sonido de las sirenas no me asusta", dijo Svetlana Momotuk, de 83 años.

Cuando su nieto político vino a despedirse, le gritó "¡No te vas a llevar a mis hijos contigo! ¿Qué diablos estás pensando?".

Ahora, dice, está aliviada de que se hayan ido, aunque los extraña mucho.

Varias mujeres confesaron que se sentían horribles al dejar a sus esposos y padres en el camino de un Ejército que avanzaba.

A pesar de que ahora está a salvo, acogida por un amigo polaco, Dukhota dijo "Hay una especie de tristeza dentro de mí".

Su esposo nunca antes había empuñado un arma; es dueño de tiendas de conveniencia.

Ahora, como tantos otros hombres ucranianos, se ha inscrito en una unidad de defensa local para enfrentarse a los rusos.