No tengo por qué escapar: Morales

Ciudad de México— Evo Morales aseguró que no tenía razones para escapar, luego de renunciar a la presidencia de Bolivia y denunciar un golpe de Estado.

"Quiero que sepa el pueblo boliviano, no tengo por qué escapar, que prueben si estoy robando algo", escribió en Twitter.

"Si dicen que no hemos trabajado, vean las miles de obras construidas gracias al crecimiento económico. Los humildes, los pobres que amamos la Patria vamos a continuar con esta lucha.

Morales insistió en que renunció para evitar violencia tras manifestaciones que exigían su renuncia por acusaciones de fraude electoral y acusó a los líderes opositores Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho de atacar a funcionarios oficialistas.

"Renuncio para que Mesa y Camacho no sigan persiguiendo, secuestrando y maltratando a mis ministros, dirigentes sindicales y a sus familiares y para que no sigan perjudicando a comerciantes, gremiales, profesionales independientes y transportistas que tienen el derecho a trabajar", señaló en Twitter.

Horas antes, el Presidente había llamado a nuevas elecciones, luego de que una auditoría de la OEA encontrara irregularidades en los últimos comicios donde órgano electoral le dio la victoria en primera vuelta.

Opositores a Morales habían exigido su renuncia por intentar asumir un cuarto mandato, pese a perder un referendo al respecto en 2016.